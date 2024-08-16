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Kimya-yı Saadet'ten yol gösteren cümleler

Büyük alim İmam Gazali, eserlerinde Kur'an-ı Kerim ve sünneti merkeze alırdı. Asırlar boyunca Müslümanlar tarafından kitapları başucu eserler olarak kabul edilen Gazali, İslam medeniyeti için önemli bir durak olarak kabul edilirdi. Gazali dev eseri Kimya-yı Saadet'te pek çok konuya dair meseleyi ayetler, hadisler ve alimlerin sözleriyle izah etmiştir. Medeniyetimizin en güzel yansımalarından olan Kimya-yı Saadet'ten yol gösteren cümleleri sizler için alıntıladık.

Giriş Tarihi: 16.08.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:48
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Allah Teâlâ'yı tanımanın anahtarı, insanın kendi kendini tanımasıdır.

İmam Gazali

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Akıllı ve basiretli insanlar bilin ki, bir şeyin hakikatini bilmek, ancak onun varlığının anlaşılmasından sonra mümkün olur.

İmam Gazali

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Beden ülkesinin sultanı insan ruhudur.

İmam Gazali

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Kalbin şeref ve üstünlüğü de, her şeyden daha fazla acayip halleri olmasındadır.

İmam Gazali

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Saadetin tamamı, Allah Teâlâ'yı bilip kulluk hakkını edâ etmekle olur.

İmam Gazali

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