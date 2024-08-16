Kimya-yı Saadet'ten yol gösteren cümleler

Büyük alim İmam Gazali, eserlerinde Kur'an-ı Kerim ve sünneti merkeze alırdı. Asırlar boyunca Müslümanlar tarafından kitapları başucu eserler olarak kabul edilen Gazali, İslam medeniyeti için önemli bir durak olarak kabul edilirdi. Gazali dev eseri Kimya-yı Saadet'te pek çok konuya dair meseleyi ayetler, hadisler ve alimlerin sözleriyle izah etmiştir. Medeniyetimizin en güzel yansımalarından olan Kimya-yı Saadet'ten yol gösteren cümleleri sizler için alıntıladık.