Kimler zekat vermeli? Zekat verme şartları neler?
Zekat, İslam'ın beş temel şartından biridir. Zekat, Ramazan ayında verilebileceği gibi Ramazan dışında yani 11 ay da verilebilir. Peygamberimiz zekatın, temel ibadetlerin üçüncüsü olduğunu Müslümanlara bildirmiştir. O halde, zekat kimlere vermelidir? Zekat vermenin şartları neler? 2024 zekat hesaplama...
Giriş Tarihi: 11.03.2024
16:48
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
16:49
ZEKAT VERME ŞARTLARI NELER?
ZEKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
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Zekat yükümlülüğü, yardımlaşmayı sistemleştirmektedir. Zengin, her yıl malının belli bir bölümünü yoksullara vermek durumundadır. Öyle bir yüzyılda yaşıyoruz ki refah düzeyi önceki dönemlere göre daha iyi. Bu da bizlere zekat yükümlülüğü getirmektedir.
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Zekat ile ve vermek ile alakalı hadisler ve ayetler vardır. Bunlardan biri şöyledir; "Veren el, alan elden daha hayırlıdır."
(Buhârî, "Zekât", 18; Müslim, "Zekât", 32.)
YARDIMLAŞMANIN ÖNEMİ
◾ Zekat, kişinin isteğine bırakılmış bir yardım değildir.
Zekat; yoksulun, zenginin zimmetindeki hakkı ve zenginin yerine getirmek mecburiyetinde olduğu bir sorumluluğudur.
◾ Kur'an-ı Kerim'de,
Zariyat suresinin 19. ayetinde, yardımlaşma ile alakalı; "Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı" ayeti yer almaktadır.
ZEKAT NE DEMEK?
◾ Zekat Arapça kökenli bir kelimedir.
manasına gelmektedir. "Bereket, fazlalık; temizlik" anlamını karşılar. "Dinimizdeki beş şarttan biri olarak sahip olunan ve belli bir miktarı aşan mal ve paranın yoksullara dağıtılması gereken kırkta biri ve bunun yoksullara dağıtılması"
◾ O halde zekat sözcüğüne bir örnek verelim;
Hûblar âşık-ı bîçâreye rahm etmezler / Yok o bî-rahmların var ise dîninde zekât (Rûhî-i Bağdâdî)