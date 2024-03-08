Kimler zekat vermeli? Zekat verme şartları neler?

ZEKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

◾ Zekat yükümlülüğü, yardımlaşmayı sistemleştirmektedir. Zengin, her yıl malının belli bir bölümünü yoksullara vermek durumundadır. Öyle bir yüzyılda yaşıyoruz ki refah düzeyi önceki dönemlere göre daha iyi. Bu da bizlere zekat yükümlülüğü getirmektedir.

◾ Zekat ile ve vermek ile alakalı hadisler ve ayetler vardır. Bunlardan biri şöyledir; "Veren el, alan elden daha hayırlıdır."