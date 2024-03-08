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Kimler zekat vermeli? Zekat verme şartları neler?

Zekat, İslam'ın beş temel şartından biridir. Zekat, Ramazan ayında verilebileceği gibi Ramazan dışında yani 11 ay da verilebilir. Peygamberimiz zekatın, temel ibadetlerin üçüncüsü olduğunu Müslümanlara bildirmiştir. O halde, zekat kimlere vermelidir? Zekat vermenin şartları neler? 2024 zekat hesaplama...

Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 16:49
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KİMLER ZEKAT VERMELİ?
KİMLER ZEKAT VERMELİ?

ZEKAT EN GÜZEL YARDIMLAŞMADIR

2024 yılının Ramazan'ına sayılı günler kaldı. Bu zamanlarda merak edilen bazı meseleler vardır. Bunlardan biri, zekat konusudur. Kimlere zekat verilmeli? Zekat verme şartları nelerdir? bunları cevaplandırmış olacağız.

◾ Öncelikle zekat, en güzel sosyal yardımlaşmadır. Dinimizde, sosyal yardımlaşmaya büyük önem vermiştir. Çeşitli vesileler ile zenginlerin, yoksulları görüp gözetmelerini emretmiştir.

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ZEKAT VERME ŞARTLARI NELER?
ZEKAT VERME ŞARTLARI NELER?

ZEKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Zekat yükümlülüğü, yardımlaşmayı sistemleştirmektedir. Zengin, her yıl malının belli bir bölümünü yoksullara vermek durumundadır. Öyle bir yüzyılda yaşıyoruz ki refah düzeyi önceki dönemlere göre daha iyi. Bu da bizlere zekat yükümlülüğü getirmektedir.

Zekat ile ve vermek ile alakalı hadisler ve ayetler vardır. Bunlardan biri şöyledir; "Veren el, alan elden daha hayırlıdır."

(Buhârî, "Zekât", 18; Müslim, "Zekât", 32.)

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ZEKAT HESAPLAMA
ZEKAT HESAPLAMA

YARDIMLAŞMANIN ÖNEMİ

◾ Zekat, kişinin isteğine bırakılmış bir yardım değildir. Zekat; yoksulun, zenginin zimmetindeki hakkı ve zenginin yerine getirmek mecburiyetinde olduğu bir sorumluluğudur.

◾ Kur'an-ı Kerim'de, Zariyat suresinin 19. ayetinde, yardımlaşma ile alakalı; "Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı" ayeti yer almaktadır.

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ZEKAT KİMLERE VERİLİR?
ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

İSLAM'IN BEŞ ŞARTINDAN

◾ İslam'ın beş temel şartından biri de zekattır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde zekat, namaz ile birlikte anılmış, "Namazı kılınız, zekatı veriniz." buyrulmuştur.

İslam, beş temel ibadet üzerine kurulmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) zekatın, bu temel ibadetlerin üçüncüsü olduğunu bildirmiştir.

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ZEKAT NEDİR?
ZEKAT NEDİR?

ZEKAT NE DEMEK?

◾ Zekat Arapça kökenli bir kelimedir. "Bereket, fazlalık; temizlik" manasına gelmektedir. "Dinimizdeki beş şarttan biri olarak sahip olunan ve belli bir miktarı aşan mal ve paranın yoksullara dağıtılması gereken kırkta biri ve bunun yoksullara dağıtılması" anlamını karşılar.

◾ O halde zekat sözcüğüne bir örnek verelim; Hûblar âşık-ı bîçâreye rahm etmezler / Yok o bî-rahmların var ise dîninde zekât (Rûhî-i Bağdâdî)

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