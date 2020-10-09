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İnsanı felakete götüren haslet kibir hakkında ayet ve hadisler

Yüce Allah, insan onurunu zedeleyecek her türlü davranışı ve huyu yasaklamıştır. İnsanı felakete götüren bu hasletlerden biri de kibir ve gururdur. Kişinin kendini üstün görmesi ve bu duyguyla başkalarını aşağılayıcı davranışlarda bulunması anlamına gelir. Bu davranışlar adeta gönülleri kör eden manevi bir hastalıktır. Sizler için kibir hakkında ayet ve hadisleri derledik.

Giriş Tarihi: 09.10.2020 08:41 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 09:15
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İşte âhiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.

(Kasas suresi, 83. ayet)

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Yeryüzünde böbürlenerek yürüme...

(İsrâ suresi, 37. ayet)

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Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.

(Lokmân suresi, 18. ayet)

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Şüphesiz Kârûn, Mûsâ'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendisine şöyle demişti: "Böbürlenme! Çünkü Allah, böbürlenip şımaranları sevmez."

(Kasas suresi, 76. ayet)

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Allah'a kulluk edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.

(Nisâ suresi, 36. ayet)

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