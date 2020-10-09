İnsanı felakete götüren haslet kibir hakkında ayet ve hadisler

Yüce Allah, insan onurunu zedeleyecek her türlü davranışı ve huyu yasaklamıştır. İnsanı felakete götüren bu hasletlerden biri de kibir ve gururdur. Kişinin kendini üstün görmesi ve bu duyguyla başkalarını aşağılayıcı davranışlarda bulunması anlamına gelir. Bu davranışlar adeta gönülleri kör eden manevi bir hastalıktır. Sizler için kibir hakkında ayet ve hadisleri derledik.