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  • Kandil mesajları: En güzel manalı, dualı, resimli, kısa, uzun, ayetli ve hadisli 2022

Kandil mesajları: En güzel manalı, dualı, resimli, kısa, uzun, ayetli ve hadisli 2022

Müslümanlar önemli gün ve gecelerde birbirlerinin hatırlarını sorarak toplumsal refaha ulaşma gayreti içinde olurlar. İslam alemi için en mühim gecelerden birisi de Rebiüelevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid kandilidir. Resulullah'ın doğumu olarak bilinen Mevlid kandilinde bilhassa büyükler aranarak hatırları gözetilir. Uzak mesafedeki yakınlara ise Whatsapp, Facebook, İnstagram ve sms gibi sosyal dolaşım kanallarından en güzel, manalı, resimli, dualı, ayetli, hadisli kandil mesajları atarlar. Bilhassa Mevlid gecesine has atılan birbirinden güzel, manalı, ayetli, dualı, hadisli, resimli, 2022 kandil mesajlarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 06.10.2022 21:33 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 21:34
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Gökteki yıldızlar sayısınca Efendimize salat-u selam olsun. Bu vesile ile

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun

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Kandil vesilesiyle siz kıymetli büyüğümün ellerinden öper, duanızda yer alabilmeyi dilerim…

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun

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Rabbimiz, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin bizlere merhamet eyle…

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun

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Ya Rabbi, bizi bir an dahi olsa nefsi ile tek kalanlardan eyleme. Bizlere sana ulaştıracak ameller işlemeyi nasip et…

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun

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Umudun, rahmetin ve bereketin gecesi olan bu gece Rabbim bizi kendisine çokça ibadet eden kullarından kılsın…

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun

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