Kandil mesajları: En güzel manalı, dualı, resimli, kısa, uzun, ayetli ve hadisli 2022

Müslümanlar önemli gün ve gecelerde birbirlerinin hatırlarını sorarak toplumsal refaha ulaşma gayreti içinde olurlar. İslam alemi için en mühim gecelerden birisi de Rebiüelevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid kandilidir. Resulullah'ın doğumu olarak bilinen Mevlid kandilinde bilhassa büyükler aranarak hatırları gözetilir. Uzak mesafedeki yakınlara ise Whatsapp, Facebook, İnstagram ve sms gibi sosyal dolaşım kanallarından en güzel, manalı, resimli, dualı, ayetli, hadisli kandil mesajları atarlar. Bilhassa Mevlid gecesine has atılan birbirinden güzel, manalı, ayetli, dualı, hadisli, resimli, 2022 kandil mesajlarını sizler için derledik.