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Kanaat ve tok gözlülük hakkında ayet ve hadisler

Kanaat, elindekine razı olma, azla yetinme anlamına gelir. İnsan nefsi doyumsuzdur, elinin altında iki küp altını olsa dahi üçüncüsünü ister. Fakat Kur'an-ı Kerim'de, dünyaya karşı bu aşırı düşkünlük yerilir. Peygamber Efendimiz, İslam ile hidayete erip elindeki rızka kanaat getiren kişileri övgüyle anmıştır. Öyle ki, şöyle buyurmuşlardır: "Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur." Sizler için kanaat ve tok gözlülük hakkında ayet ve hadis-i şerifleri derledik.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 09:49
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Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a âit olmasın...

(Hûd suresi, 6. ayet)

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"(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar insanlardan arsızca (bir şey) istemezler…"

(Bakara suresi, 273. ayet)

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Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.

(Furkân suresi, 67. ayet)

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"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum."

(Zâriyât suresi, 56-57. ayetler)

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Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur."

(Buhârî, Rikâk, 15; Müslim, Zekât, 120)

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