Kanaat ve tok gözlülük hakkında ayet ve hadisler

Kanaat, elindekine razı olma, azla yetinme anlamına gelir. İnsan nefsi doyumsuzdur, elinin altında iki küp altını olsa dahi üçüncüsünü ister. Fakat Kur'an-ı Kerim'de, dünyaya karşı bu aşırı düşkünlük yerilir. Peygamber Efendimiz, İslam ile hidayete erip elindeki rızka kanaat getiren kişileri övgüyle anmıştır. Öyle ki, şöyle buyurmuşlardır: "Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur." Sizler için kanaat ve tok gözlülük hakkında ayet ve hadis-i şerifleri derledik.