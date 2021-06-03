Kanaat nedir? İslam'da kanaat etmenin ve azla yetinmenin önemi
Kanaat, kişinin elindekilere razı olma, başkalarının elindekine göz dikmeme olarak tanımlanır. İnsanın sahip olduklarıyla yetinmesinin ve kanaatkâr olmasının kişiyi hırs, tamah, hazlara düşkünlük gibi mal ve dünya tutkusundan uzaklaştırdığı belirtilir. Ayet ve hadislerde insanın doğası gereği dünya hayatında elde edeceklerine yöneldiği; ancak ahiret hayatının kendisi için daha hayırlı olduğunun sık sık altı çizilir. Tasavvuf ehli ise kanaatin ahlaki açıdan güzel bir haslet olmasının yanında, kulu onurlu ve "hür" kılan bir özellik olduğuna dikkat çekmiştir.
Giriş Tarihi: 03.06.2021
15:57
Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
16:18
🔸 Kanaat, kelime anlamı olarak
anlamına gelir. payına razı olmak
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manalarında kullanılan kanaat, kişinin kendisi ve sorumluluğu altındakilerin gereksinimlerini asgari ölçüde karşılamasıdır. Elindekine razı olma ve azla yetinme
🔸 Kanaat etmek,
aşırı kazanma hırsından kurtulmaktır. başkalarının elindeki şeylere göz dikmemek,
🔸 Ahlaki bir erdem olarak değerlendirilen kanaat,
kalpten silinmesi ile kazanılır. kişinin hırs, tamah, hazlara düşkünlük gibi mal ve dünya tutkusunun
🔊 Dr. Kamil Yaşaroğlu'nun sunumuyla "İslam Ahlakı - Kanaat" podcastini dinlemek için tıklayın
KUR’AN-I KERİM’DE KANAATKÂRLIK
🔸 Kanaat, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime olmamakla birlikte
başkasından maddi yardım isteyen manasında yer alır. aynı kökten gelen "kâni'" kelimesi
🔸 Ayette bu kelimenin,
bağlamında zikredildiği belirtilir. "ihtiyacından dolayı başkasından yardım isterken işi yüzsüzlüğe dökmeyen, kendisine bağışlanana razı olan"
Hac suresi 36. ayetin tefsiri 📕 ve meali 🔊
🔸 Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette kanaatkârlığın önemine değinilir;
yerilen davranışlar olarak nitelendirilir. mal ve dünyaya karşı aşırı düşkünlük
🔸 Kanaatkârlıkla yorumlanan bir diğer ayet ise
"güzel hayat" tabiridir. her mümine yapacağı iyi ve yararlı işler için vaad edilen mutluluğu anlatan
"Erkek olsun kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve âhirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz."
Nahl suresi 97. ayetin tefsiri 📕 ve meali 🔊
HADİS-İ ŞERİFLERDE KANAAT
🔸 Peygamber Efendimiz (sav) de hadis-i şeriflerinde kanaatkârlık ile ilgili vurgular yapmış; bu konuyu
ile ilişkilendirmiştir. iffet, tok gözlülük ve gönül zenginliği
🔸 Kanaatkârlığı şükrün en ileri derecesi saydığı ve
olarak tanımladığı belirtilir. "asıl zenginliği mal çokluğu değil gönül zenginliği"
İbn Mâce, Zühd, 24; Buhârî, Rikak, 15; Müslim, Zekât, 120
Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
"Veren el, alan elden hayırlıdır. (İnfak ederken önce) bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar, kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez."
Buhârî, Zekât, 18
Abdullah b. Amr b. Âs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:
"Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse, muhakkak kurtulmuştur."
Müslim, Zekât, 125
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KANAATKÂRLIK KALPTE; ZÜHD EYLEMDE
🔸 Kanaatkârlık,
ruhi bir erdem olarak ele alınır. ahlak ve tasavvuf kaynaklarında
🔸 9. yüzyıl hadis ve fıkıh âlimi İbn Hibbân,
ve insanda ruhi bir meleke haline gelmesi gerektiğine şöyle işaret eder: kanaatin kalpte olduğunu
"Kanaat kalptedir; kalbi zengin olanın eli de zengin olur, kalbi yoksul olanın mal zenginliği kendisine fayda sağlamaz."
🔸 Bu görüşe katılan bir diğer
'dir. İslam âlimi 11. yüzyılda yaşayan Râgıb el-İsfahânî
🔸 Kanaat ve zühd kavramlarını karşılaştırmalı olarak inceleyen İsfahânî,
olduğuna dikkat çeker. kanaatin manevi bir özellik, zühdün ise bunun fiile dönüşmesi
🔸 Ona göre
zühd gibi görünen hasletlere sahip olamaz; bunlar ancak sahte zühd olarak nitelendirilebilir. iç dünyasında kanaatkârlık bulunmayan kişi,
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‘GEREKTİĞİNDE AZLA YETİNMEYİ BİLMEK’
🔸 Râgıb el-İsfahânî'nin kanaati
olarak da değerlendirir. "yeterli miktarın altında bulunana da razı olma"
🔸 Ona göre
mal hırsına kapılarak meşru olmayan kazanç aramaktan ve başkasının elindekine göz dikmekten sakınmak kanaatin özelliklerindendir. gerektiğinde azla yetinmeyi bilmek,
🔸 İsfahânî, kişilerin
kanaate engel olmadığını da vurgular. meşru bir yoldan çevresindekilerden daha fazla kazanç elde etmelerinin
🔸 Bununla birlikte İsfahânî'ye göre
yerine getirilmesi zorunlu olan bir iştir. dünya için çalışmak,
Onun bu görüşleri, Peygamber Efendimizin (sav) şu hadisini hatırlatır:
"Hiçbir kimse, asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın Peygamberi Dâvûd aleyhisselâm da kendi elinin emeğini yerdi."
Buhârî, Büyû' 15, Enbiyâ 37
🔸 İsfahânî, başkalarının yardımıyla geçinip
belirtir. kimseye faydası bulunmayan kişilerin eleştirildiğini
Bu konuda Resul-i Ekrem'den (sav) aktarılan bir başka hadis şöyledir:
"Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, herhangi bir kişiden dilenmesinden hayırlıdır. O da ya verir yahut vermez."
Buhârî, Zekât 50, 53; Müslim, Zekât 106. Ayrıca bk. Tirmizî, Zekât 28