Kanaat nedir? İslam'da kanaat etmenin ve azla yetinmenin önemi

🔸 Kanaat, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime olmamakla birlikte aynı kökten gelen "kâni'" kelimesi başkasından maddi yardım isteyen manasında yer alır.

🔸 Ayette bu kelimenin, "ihtiyacından dolayı başkasından yardım isterken işi yüzsüzlüğe dökmeyen, kendisine bağışlanana razı olan" bağlamında zikredildiği belirtilir.

Hac suresi 36. ayetin tefsiri📕 ve meali 🔊

🔸 Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette kanaatkârlığın önemine değinilir; mal ve dünyaya karşı aşırı düşkünlük yerilen davranışlar olarak nitelendirilir.

🔸 Kanaatkârlıkla yorumlanan bir diğer ayet ise her mümine yapacağı iyi ve yararlı işler için vaad edilen mutluluğu anlatan "güzel hayat" tabiridir.

"Erkek olsun kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve âhirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz."

Nahl suresi 97. ayetin tefsiri 📕 ve meali 🔊