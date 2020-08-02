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Kafirun suresinin Türkçe okunuşu ve anlamı! Kulya eyyühel kafirun suresi dinle

Kafirun, Kur'an-ı Kerim'de yüz dokuzuncu suredir. "Kul ya eyyühe'l-kafirun, Mukaşkışe, İhlas, İbadet, Din" adlarıyla da anılan Kafirun suresi için Peygamberimiz (sav) "Kul hüvellahu ehad Kur'an'ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir" buyurmuştur. Peki, kafirun ne anlama gelir? Kafirun suresi kaç ayetten oluşur? Kafirun Suresi konusu nedir? Kafirun Suresi Kuran'ın kaçıncı suresidir? Kafirun Suresi hangi olay üzerine inmiştir? Kafirun suresi namazda okunur mu? Kafirun Suresi fazileti nedir? Kafirun suresi, Türkçe okunuşu ve meali…

Giriş Tarihi: 02.08.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 14:51
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Kafirun suresi ne anlama gelir?
Kafirun suresi ne anlama gelir?

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. "Kâfirûn", inkârcılar demektir. "Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn, Mukaşkışe, İhlâs, İbadet, Dîn" adlarıyla da anılmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'deki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına göre on sekizinci suredir. Mâûn suresinden sonra, Fîl suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet de vardır

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Kafirun suresi nasıl indirildi?
Kafirun suresi nasıl indirildi?

Kureyşliler Hz. Peygamber'den bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilâhına tapmalarını istemişler. Hz. Peygamber de "Allah'a bir şeyi ortak koşmaktan yine O'na sığınırım!" demiş; bu defa Kureyşliler, "Bizim ilâhlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim" demişler. Bunun üzerine Kâfirûn sûresi inmiştir.

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Kafirun suresinin fazileti
Kafirun suresinin fazileti

Hz. Peygamber'in, "Kul hüvellahu ehad Kur'an'ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir" buyurduğunu; Sahâbe'den birine, "Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun" dediğini naklederler.

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer
alan sureleri okumak ve dinlemek için tıklayın

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Kafirun suresinin Türkçe okunuşu
Kafirun suresinin Türkçe okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Gul yâ eyyuhe'l-kâfirûn.

2. Lâ a'budu mâ ta'budûn.

3. Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud.

4. Velâ ene âbidun mâ abettum.

5. Velâ entum âbidûne mâ a'bud.

6. Lekum dînukum veliye dîn

Kafirun suresi oku

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Kafirun suresinin anlamı
Kafirun suresinin anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1. De ki: "Ey inkârcılar!

2. Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.

3. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

4. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

5. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

6. Sizin dininiz size, benim dinim banadır."

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