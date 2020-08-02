Kafirun suresinin Türkçe okunuşu ve anlamı! Kulya eyyühel kafirun suresi dinle
Kafirun suresinin Türkçe okunuşu ve anlamı! Kulya eyyühel kafirun suresi dinle
Kafirun, Kur'an-ı Kerim'de yüz dokuzuncu suredir. "Kul ya eyyühe'l-kafirun, Mukaşkışe, İhlas, İbadet, Din" adlarıyla da anılan Kafirun suresi için Peygamberimiz (sav) "Kul hüvellahu ehad Kur'an'ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir" buyurmuştur. Peki, kafirun ne anlama gelir? Kafirun suresi kaç ayetten oluşur? Kafirun Suresi konusu nedir? Kafirun Suresi Kuran'ın kaçıncı suresidir? Kafirun Suresi hangi olay üzerine inmiştir? Kafirun suresi namazda okunur mu? Kafirun Suresi fazileti nedir? Kafirun suresi, Türkçe okunuşu ve meali…
Giriş Tarihi: 02.08.2020
14:46
Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
14:51