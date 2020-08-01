Kadir Suresi anlamı nedir? Kadir Suresi Türkçe ve Arapça... Kadir Suresi fazileti

Kadir Suresi, beş ayetten oluşan Kur'ân-ı Kerîm'in doksan yedinci sûresidir.

Müfessirlerin çoğunluğuna göre Mekke döneminde Abese Sûresi'nden sonra nâzil olmuştur; Medine'de indiğine dair bazı rivayetler de mevcuttur. Nüzûl sırasına göre yirmi beşinci sûre olduğu kabul edilir.

Kadr, kelime anlamı olarak "azamet" ve "şeref" anlamlarını taşır. Adını, sûrede üç defa tekrar edilen ve üstünlüğü sebebiyle "leyletü'l-Kadr" olarak nitelenen geceden almıştır.

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