Kadir Suresi anlamı nedir? Kadir Suresi Türkçe ve Arapça... Kadir Suresi fazileti
Müslüman alemi içi mühim bir yere sahip olan Kadir Suresi, Kadir gecesini anlattığı için bu ismi almıştır. Mekke döneminde indirilen bu sure 5 ayetten oluşmuştur. Kadir Suresi, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatmaktadır. Peki, Kadir Suresi'nin anlamı nedir? Kadir Suresi nasıl okunulur? Kadir Suresi'nin fazileti nedir? İşte Kadir Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu…
Giriş Tarihi: 01.08.2020
16:37
Kadir Suresi, beş ayetten oluşan Kur'ân-ı Kerîm'in doksan yedinci sûresidir.
Müfessirlerin çoğunluğuna göre Mekke döneminde Abese Sûresi'nden sonra nâzil olmuştur; Medine'de indiğine dair bazı rivayetler de mevcuttur. Nüzûl sırasına göre
yirmi beşinci sûre olduğu kabul edilir.
Kadr, kelime anlamı olarak
"azamet" ve "şeref" anlamlarını taşır. Adını, sûrede üç defa tekrar edilen ve üstünlüğü sebebiyle "leyletü'l-Kadr" olarak nitelenen geceden almıştır.
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بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾
KADİR SURESİ'NİN TÜRKÇE OKUNUŞU
KADİR SURESİ'NİN ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr
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KADİR SURESİ'NİN ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
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"Leyletü'l-Kadr" Kadir gecesi anlamına gelmektedir. "İnnâ enzelnâ" sûresi olarak da anılmaktadır. Surede Kadir Gecesi anlatıldığı için bu ismi almıştır. Sure, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiğini bildirilmekte ve bu gecenin önemini vurgulamaktadır. Kadir Suresi'nde; Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirildiğine, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğuna ve Kadir Gecesi'nin rahmet ve berekete vesile olduğuna yer verilmektedir.
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