Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor?
Bin aydan daha hayırlı ifadesi ile Müslümanların rağbet ettikleri Kadir gecesi, dertli gönüllerin Allah Teala'ya tevbe-istiğfar etmesinin en güzel vesilelerinden biridir. Kadir gecesinde Müslümanlar nafile ibadetlere, zikirlere ve tesbihlere yönelirler. Mushaf sıralamasına göre Kur'an-ı Kerim'de doksan yedinci sırada bulunan Kadir Suresi, bu gecenin önemini dile getirir. Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor sorusunun cevabını aradık.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
💠 اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ فٖي لَيْلَةِ الْقَدْرِۚ 💠 وَمَٓا اَدْرٰيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِؕ💠 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍؕ
KADİR SURESİ 1-3 AYETLER MEALİ
﴾1﴿ Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
﴾2﴿ Bilir misin nedir Kadir gecesi?
﴾3﴿ Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
KADİR SURESİ 1-3 AYETLER TEFSİRİ
➡ Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir.
تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ فٖيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍۙۛ💠
سَلَامٌࣖۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ 💠
KADİR SURESİ 4-5 AYETLER MEALİ
﴾4﴿ O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar.
﴾5﴿ O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.
KADİR SURESİ 4-5 AYETLER TEFSİRİ
➡ Burada Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece Allah Teâlâ'nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 4. âyetteki "ruh"tan maksat Cebrâil'dir (krş. Şuarâ 26/193-194). Cebrâil meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. Ruha "meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah'ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet" vb. mânalar verenler de vardır (Râzî, XXXII, 34; Şevkânî, V, 555). 5. âyette bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir.