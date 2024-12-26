İsmet Özel'den düşündürücü bir eser Neyi Kaybettiğini Hatırla
Yayınlanma Tarihi:
Aralık 26, 2024 09:59
Şair, yazar ve bir mütefekkir olan İsmet Özel, düşünce ikliminin en renkli simalarından biridir. Kaleme aldığı her eser, ayrı bir başyapıttır. "Herkes kendi kaybettiğini kendi arasın. Bu arayışta diğerleri sadece arayanın neyi kaybettiğini hatırlatabilirler. Bunu nimet bilmeli. Senin noksanını tasvir edenler, senden bir şey gasbetmiş olmaz. Neyi kaybettiysen onu sen kendin ara." Özel -'in bu unutulmaz sözleri, "Neyi Kaybettiğini Hatırla" adlı kitabında yer almakta. İşte, İsmet Özel'in bu pek kıymetli eserinden sizler için alıntıları bir araya getirdik.
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Kendi başına bir şey yapamıyorsan başkasıyla hiçbir şey yapamazsın.
İSMET ÖZEL
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Yaşayış düzenimiz insanların erişkin, yetişkin, olgun olmalarını gerektirecek tarzda değil. İş bizim başımıza düşmedi diye sevinmeyelim, eğer başımıza iş düşmediyse bunun sebebi bizim bir başımız olmayışındandır.
İSMET ÖZEL
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Eğer katıksız Türkçe konuşacağım diye tutturursanız hiçbir şey diyemezsiniz. Çünkü "hiç" Farsça "şey" Arapçadır.
İSMET ÖZEL
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Yaptıklarımızda bir şeyler eksik. Bir şeyleri kaybettiğimiz besbelli.