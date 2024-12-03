İslami Uyanışa Felsefi Temeller: Dini Amel ve Aklın Yenilenmesi alıntılar
İslam dünyasının önde gelen düşünürlerinden olan Faslı Taha Abdurrahman, modern yüzyıl ve sorunlarına zihin yoran dünya çapında değer gören bir kalemdir. Mantık, ahlak ve dil hususlarına dair okumalar, araştırmalar yapan ve metinler üreten Taha Abdurrahman, Dini Amel ve Aklın Yenilenmesi başlıklı kitabında İslami uyanış için felsefi esaslar üzerinde duruyor. Sizler için Taha Abdurrahman'ın Dini Amel ve Aklın Yenilenmesi eserinden önemli alıntıları bir araya getirdik.
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Yine bilinmelidir ki dört bir yana yayılmasını ve gönüllerdeki test yerine rağmen bu inanca dayalı uyanış akli yöntemlerin ve yeni ilmi kıstasların şartları gözetilerek ortaya konması gereken fikri bir dayanağa muhtaçtır. Zira bu uyanışın mensuplarında ne muhkem bir yöntemsel çerçeve ne mümbit bir ilmi düşünce ne de esaslı bir felsefi yönelim bulabilmekteyiz.
Taha Abdurrahman
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İslam düşünce geleneğinde aklın fiil şeklindeki tasavvuru, bizce reddedilen ve bazı Müslüman âlimlerle benimsenen aklın bir gerize huy olduğu iddiasında karşımıza çıkan, nesne eleştirici anlamla bir arada bulunmuştur. Her ne kadar bu huyu bir benlik ve öz kabul etmekten ziyade bir kuvvet ve yatkınlık diye anlasalar da bu iki anlam arasında kararsız kalmışlardır.
Taha Abdurrahman