İslam'da akrabalık ilişkilerinin önemi
Akrabalık bağlarını yaşatmayı, akrabaların birbirini ziyaret etmesini ve iyi ilişkiler kurmasını ifade eden sıla-i rahim, Allah'ın emirlerinden biridir. Öyle ki doğduğu, büyüdüğü, nice hatırasına sahne olan Mekke'den ayrılarak Medine'ye hicret etmek zorunda kalan Peygamberimizin, kendisine kucak açan şehre ulaştığında verdiği ilk mesajlar arasında
akraba ilişkilerine özen göstermek yani "sıla-i rahim" vardı.
Giriş Tarihi: 16.12.2019
16:55
Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
09:17
İslam'da akrabalık ilişkilerinin önemi nedir?
Zaman bir değirmen gibi hızla ömür öğütürken, mühim olan ömür uzunluğu değil, yaşamımızı nasıl değerlendirdiğimizdir. İnsan; ömrüne bereketi davet etmenin yollarını aramalı ve bu noktada önemli bir yatırım olan akrabalık ilişkilerine yoğunluk göstermelidir.
İlk müezzin hangi peygamberdi?
Nitekim akrabalar arasındaki ilişkilerin
sağlam, sıcak ve devamlı olması, akrabaların birbirine maddi ve manevi anlamda destek olmaları, lütuf ve rahmete kapı aralar. Peygamberimiz, "Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ilişkilerini sürdürsün." (Buhârî, Edeb, 12) buyururken aslında bizlere berekete dair bir uyarı verir.
Yaşlılara hürmetin İslam'daki yeri
Abdullah b. Selâm anlatıyor: " Peygamber (s.a.s.) Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. 'Resûlullah geldi!' çığlıklarını duyunca, bir bakayım diye herkesle beraber ben de gittim. Onun yüzünü görünce, bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu: 'Ey insanlar! Selâmı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi gözetin, insanlar uyurken namaz kılın ki cennete selâmetle girin.'" (Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 42)
Ashab-ı Suffe mensubu sahabeler
Sahabeden biri Peygamberimize gelerek,
"Ey Allah'ın Resulü! Ben akrabamla ilişkilerimi sıcak tutmaya çalışıyorum, onlarsa beni arayıp sormuyorlar. Onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar." dedi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem o sahabiye, akrabalarına her şeye rağmen güzel davranmaya devam ettiği sürece Allah'ın yardımının kendisiyle olacağını bildirdi.
"Sen böyle davranmaya devam ettiğin sürece Allah'ın yardımı seninledir." (Müslim, Birr ve sıla, 22.)
Sıla-i rahim gerek kan bağı, gerekse evlilik vesilesiyle oluşan hısımlara ve akrabalara iyilikte bulunma, onlarla ilgilenme, ilgili olma, akrabalık bağlarını güçlendirip onların hakkını gözetme demektir. Arapça sıla kelimesi, sözlükte; ulaşmak, kavuşmak, irtibat-bağ; rahim ise, yakınlık, acıma, koruma, şefkat anlamlarına gelir.