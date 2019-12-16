İslam'da akrabalık ilişkilerinin önemi

Sahabeden biri Peygamberimize gelerek, "Ey Allah'ın Resulü! Ben akrabamla ilişkilerimi sıcak tutmaya çalışıyorum, onlarsa beni arayıp sormuyorlar. Onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar." dedi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem o sahabiye, akrabalarına her şeye rağmen güzel davranmaya devam ettiği sürece Allah'ın yardımının kendisiyle olacağını bildirdi.

"Sen böyle davranmaya devam ettiğin sürece Allah'ın yardımı seninledir." (Müslim, Birr ve sıla, 22.)