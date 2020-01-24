İslam tarihindeki ilk hemşire Rufeyde bint Sa'd

📌İslam tarihindeki ilk hemşire olan Rufeyde bint Sa'd, yaralıları tedavi etmek için birçok savaşa katıldı. Onun aynı zamanda Resulullah'ın mescidi içinde bulunan bir çadırda yaralıları ve diğer hastaları tedavi ettiği de nakledilir. Rufeyde, eğitim görmüş hemşirelerin idare ettiği ilk sahra hastanesini kuran kişi olarak da İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir.

İslam tarihinde ilk hastahaneler