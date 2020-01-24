İslam tarihindeki ilk hemşire Rufeyde bint Sa'd
İslam tarihindeki ilk hemşirenin ve ilk sahra hastanesi kurucusunun Müslüman bir kadın olduğunu biliyor muydunuz? Sağlık alanında önemli hizmeti bulunan Rufeyde bint Sa'd, yaralıları tedavi etmek için birçok savaşa katılmış, Resulullah'ın mescidi içinde bulunan bir çadırda hastaları tedavi etmiştir. İslam tarihindeki ilk hemşire Rufeyde bint Sa'd hakkında bilgileri derledik.
Giriş Tarihi: 24.01.2020
16:30
Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
11:03
İLK MÜSLÜMAN HEMŞİRE: RUFEYDE BİNT SA’D
📌Müslüman bilim insanları ilk asırlardan beri kadın- erkek farkı gözetmeksizin ilmi çalışmaların hepsini desteklediler. Bu destekler İslam'ın gelişmesinde büyük rol oynadı.
İslam tarihindeki ilk hemşire, dünyanın ilk üniversitesinin kurucusu
Müslüman bir kadındı. İslam'ın ilk asırlarında kadınlar sosyal ve ilmi hayat içinde aktif rol almışlardı. Savaşlarda hemşirelik görevinde bulunmalarının yanı sıra hadis, fıkıh ve benzeri dini ilimlerde de oldukça aktiflerdi.
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Resul-i Ekrem devrinde kadınların savaşlara katıldıkları ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere savaş sırasında önemli hizmetler yürüttükleri bilinir. Yaralı ve hastaları tedavi konusunda maharetli olduğu rivayet edilen Eslem kabilesinden Küaybe'nin Hendek Savaşı sırasında okla kolundan yaralanan Evs kabilesi reisi Sa'd b. Muâz'ı tedavi ettiği, kardeşi Rufeyde'nin de bu konuda bilgili olduğu kaydedilir.
RUFEYDE BİNT SA'D HAKKINDA BİLGİLER
Rufeyde bint Sa'd, savaş sırasındaki ciddi fedakârlıkları ve organizasyon kabiliyetinin yanında, özellikle o dönem halk sağlığı alanında getirdiği yeni yaklaşımlarla İslam tarihinde yer bulmuş önemli bir isimdir.
İLK SAHRA HASTANESİNİ KURDU
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İslam tarihindeki ilk hemşire olan , yaralıları tedavi etmek için birçok savaşa katıldı. Onun aynı zamanda Rufeyde bint Sa'd Resulullah'ın mescidi içinde bulunan bir çadırda yaralıları ve diğer hastaları tedavi ettiği de nakledilir. , eğitim görmüş hemşirelerin idare ettiği Rufeyde ilk sahra hastanesini kuran kişi olarak da İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir.
İslam tarihinde ilk hastahaneler
📌Rufeyde'nin babası
Sa'd insanları tedavi etmekle meşgul olan birisiydi ve bu sevgisini kızına da aşılamıştı. Kızı ise sadece hastalara şifa dağıtmakla kalmadı.
Babasının; "
Kızım! Bütün hayatımı sana vakfettim. İlmimi ve tecrübemi sana verdim. Seni, benden sonra, Eslemoğullarının yaralılarını tedavi eden ve acılarını hafifleten bir hemşire olmaya hazırladım." sözlerini vasiyet kabul eden Rufeyde, ömrünü insanlara şifa kaynağı olmaya adadı.