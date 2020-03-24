İslam birlik ve beraberlik konusunda bize ne söyler?

Dinimizin emirlerine uygun olarak birlik ve beraberlik içinde hareket eden ecdadımız, tarih boyunca büyük işler başardı, vatanımıza ve milletimize yönelen tehlikeleri de bu sayede etkisiz hale getirdi. İçinde bulunduğumuz şu zor zamanlarda huzur ve güven içinde yaşayabilmemiz için daima güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmanın en önemli şartı milletçe dayanışma ve birlik içinde bulunmaktan geçiyor. Yaşlılarımızı korumaya çalışırken onların da bir can taşıdığını unutmadan hareket etmemiz gerekiyor. Bizi dünyada ve ahirette hüsrana götürecek olan tefrikaya düşmeden, birlik-beraberlik anlayışı ile felaketleri def etmemiz gerekiyor. Peki, bu noktada İslam bize ne gibi öğütler veriyor? Ayet ve hadislerle birlik-beraberliğin önemini derledik.