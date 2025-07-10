İslam bilim dünyasından 10 alim 10 keşif
Reform ve Rönesans hareketleri ile şaha kalkan Batı biliminin arkasında Müslümanların asırlara dayanan bilimsel çalışmaları vardı. Öyle ki Kristof Kolomb yeni kıtayı ararken kendisinden asırlar önce yaşamış İdrisi'nin haritasına bakıyor, Wright Kardeşler ilk uçağın icadı sırasında İbn Firnas'ın hesaplamalarını kullanıyordu. İşte, bu minvalde İslam bilim dünyasından 10 alimin 10 keşfini araştırdık.
🔷 9. yüzyılın en farklı bilim insanlarından biri olan İbn Firnas; fizik, simya, astronomi gibi bilimlerle yakından ilgilendiği gibi şiirler de yazmış bir simaydı.
🔷 Üzerine kanatlar takarak Endülüs semalarında uçtuğu rivayet edilen İbn Firnas ilk modern uçaktan 1000 sene önce uçmayı başarmıştı. İbn Firnas'ın kanatları modern havacılığın kurucusu sayılan Wright kardeşler için bir temel olmuştu.
🔷 Büyük hekim el Gafıki'nin göz hastalıkları üzerine yazdığı meşhur eseri el-Mürşid fi'l-Kuhl, göz hastalıklarına dair bilinen ilk geniş çaplı kitap idi.
🔷 Eser aynı zamanda baş, boyun ve beyin gibi hassas alanlara dair de bilgiler içermekte. Günümüzde kullanılan göz ilaçlarının pek çoğunu da el Gafıki'nin bu çalışmasına borçluyuz.
🔷 12. yüzyılın en önemli simalarından olan İbn Rüşd, çalışmaları ile Avrupa'ya Aristoteles'i tanıttığı gibi sadece felsefe ile uğraşmamış matematik, tıp ve astronomi gibi pozitif bilimler de yetkin bir isimdi.
🔷 Aristoteles'in "Politika"sı hariç bütün kitaplarına şerhler yazan İbn Rüşd olmasaydı Avrupa, Aristo'yu ya da genel ifadeyle kendi kaynaklarını öğrenemeyecekti.
🔷 Avrupalıların Abbubacer olarak tanıdıkları İbn Tufeyl; felsefe, matematik, hukuk ve tıp gibi ilimlerde yetkindi. Hayy b. Yakzan isimli eseri Daniel Defoe'nin klasik eseri Robinson Crusoe'ya ilham kaynağı olmuştu.
🔷 1709 yılında Batı dillerine tercüme edilen Hayy b. Yakzan'dan tam 11 yıl sonra Robinson Crusoe'un Hayatı ve Sıradışı Maceraları yayınlanmıştı. Batı edebiyatının en önemli eserlerinden biri İslam edebiyatının önemli eserlerinden birini esas almıştı.
🔷 Meşhur yönetici hanedan İdrisilerin soyundan gelen Şerif el-İdrisi, Orta Çağ'ın en büyük coğrafyacı, haritacı, eski Mısır bilimci ve botanikçilerdendi. Öyle ki çalışmaları dünya tarihini şekillendirmişti.
🔷 12. yüzyıl boyunca Anadolu'dan Endülüs'e, Kuzey Afrika'dan İngiltere'ye uzanan geniş bir coğrafyada seyahatler yapan İdrisi, yaptığı dünya küresi ve dünya haritası ile tarihi etkilemişti. Öyle ki Kristof Kolomb seyahatinde İdrisi'nin haritasını kullanmıştı.