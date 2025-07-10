İslam bilim dünyasından 10 alim 10 keşif

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🔷 12. yüzyılın en önemli simalarından olan İbn Rüşd, çalışmaları ile Avrupa'ya Aristoteles'i tanıttığı gibi sadece felsefe ile uğraşmamış matematik, tıp ve astronomi gibi pozitif bilimler de yetkin bir isimdi.

🔷 Aristoteles'in "Politika"sı hariç bütün kitaplarına şerhler yazan İbn Rüşd olmasaydı Avrupa, Aristo'yu ya da genel ifadeyle kendi kaynaklarını öğrenemeyecekti.