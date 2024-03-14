İnşikak Suresi meali ve tefsiri
Kıyametin kopması ve ardından gerçekleşecek olan hesabın anlatıldığı İnşikak Suresi, 25 ayetten müteşekkil olup Mekki bir suredir. Yarılmak anlamına gelen "inşikak" kelimesinden adını alan sure, mushaf sıralamasında seksen dördüncü suredir. Etkili bir üslubun hakim olduğu İnşikak Suresi'nin meal ve tefsirini sizler için bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 14.03.2024
10:55
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
11:09
İNŞİKÂK SURESİ 1-5 AYETLER MEALLERİ
﴾1-2﴿ Gök yarıldığında ve rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında;
﴾3-4﴿ Yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında;
﴾5﴿ Ve o da rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında (herkes yaptığının karşılığını görecektir).
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İNŞİKÂK SURESİ 1-5 AYETLER TEFSİRİ
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Kur'an, muhtelif âyetlerde kıyametin kopma zamanıyla ilgili bilginin Allah'a mahsus gayb bilgilerinden olduğunu, O'nun dışında, melekler dahil hiç kimsenin bu konuda bilgi sahibi olmadığını ifade ederken (meselâ bk. A'râf 7/187; Lokmân 31/34; Fussılet 41/47); kıyametin nasıl kopacağına ilişkin olarak burada olduğu gibi başka sûrelerde de tasvirler vermektedir. Bir taraftan evrenin yok edilmesini tasvir ederken, diğer taraftan insanların bilinen bir hayattan başka bir hayata intikalleri esnasında karşılaşacakları dehşet dolu manzaralar sergilemektedir.
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İNŞİKÂK SURESİ 1-5 AYETLER TEFSİRİ
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Bu âyetlerde de kıyametin kopması esnasında göklerde ve yerde meydana gelecek değişiklikler tasvir edilerek kıyamet günü hakkında Tekvîr ve İnfitâr sûrelerinde anlatılanlar pekiştirilmekte, insanlar uyarılarak şimdiden o gün için hazırlık yapmaları istenmektedir. 1-2. âyetlerde kıyametin kopma zamanı geldiğinde gökteki yıldızların Allah'ın emrine boyun eğerek yörüngelerinden çıkıp birbirine çarpmak suretiyle parçalanacakları anlatılmaktadır. 3. âyette zikredilen "yerin uzatılıp dümdüz edilmesi" olayını İbn Âşûr (XXX, 219-220) üç şekilde açıklamıştır.
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İNŞİKÂK SURESİ 6-10 AYETLER MEALİ
﴾6﴿ Ey insan! Sen rabbine doğru büyük bir çaba içindesin; sonunda kuşkusuz O'na kavuşacaksın da.
﴾7-8﴿ Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir;
﴾9﴿ Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir.
﴾10﴿ Kime de kitabı arkasından verilirse,
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İNŞİKÂK SURESİ 6-10 AYETLER TEFSİRİ
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Ey insan! Sen rabbine doğru büyük bir çaba içindesin; sonunda kuşkusuz O'na kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir; Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse.
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