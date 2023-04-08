İnşikak suresi meali, tefsiri ve fazileti
Mekki döneminde nazil olan İnşikak Suresi yarılmak anlamına gelen Arapça "İnşakka" sözcüğününün mastarı "İnşikak" kelimesinden adını alır. Surede kıyamet sahneleri tasvir edilirken hesap, iman, yargılanma, ceza gibi hususlar öne çıkarılır. Sizler için İnşikak Suresi'nin meali, tefsiri ve faziletini bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 08.04.2023
14:11
Güncelleme Tarihi: 08.04.2023
15:03
İnşikâk Suresi
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Mekke döneminde nazil olan surelerden olan İnşikak Suresi adını ilk ayette geçen ve yarılmak manasına gelen " İnşikâk" sözcüğünden alır. Sure içinde fasılalarla kıyamet sahneleri, hesap ve mizan ve insanların halden hale geçecekleri anlatılır.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kıyamet gününü bizzat gözleriyle görmek isteyen kimse ize'ş-şemsü küvvirat (Tekvîr), ize's-semâün fetarat (İnfitâr) ve ize's-semâün şekkat (İnşikāk) sûrelerini okusun"
(Tirmizî, Tefsir 81)
İnşikak Suresi 1-5 Ayetler Meali
﴾1-2﴿ Gök yarıldığında ve rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında;
﴾3-4﴿ Yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında;
﴾5﴿ Ve o da rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında (herkes yaptığının karşılığını görecektir).
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İnşikak Suresi 1-5 Ayetler Tefsiri
➡ Kur'an, muhtelif âyetlerde kıyametin kopma zamanıyla ilgili bilginin Allah'a mahsus gayb bilgilerinden olduğunu, O'nun dışında, melekler dahil hiç kimsenin bu konuda bilgi sahibi olmadığını ifade ederken (meselâ bk. A'râf 7/187; Lokmân 31/34; Fussılet 41/47); kıyametin nasıl kopacağına ilişkin olarak burada olduğu gibi başka sûrelerde de tasvirler vermektedir. Bir taraftan evrenin yok edilmesini tasvir ederken, diğer taraftan insanların bilinen bir hayattan başka bir hayata intikalleri esnasında karşılaşacakları dehşet dolu manzaralar sergilemektedir. Bu âyetlerde de kıyametin kopması esnasında göklerde ve yerde meydana gelecek değişiklikler tasvir edilerek kıyamet günü hakkında Tekvîr ve İnfitâr sûrelerinde anlatılanlar pekiştirilmekte, insanlar uyarılarak şimdiden o gün için hazırlık yapmaları istenmektedir. 1-2. âyetlerde kıyametin kopma zamanı geldiğinde gökteki yıldızların Allah'ın emrine boyun eğerek yörüngelerinden çıkıp birbirine çarpmak suretiyle parçalanacakları anlatılmaktadır.
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İnşikak Suresi 6-10 Ayetler Meali
﴾6﴿ Ey insan! Sen rabbine doğru büyük bir çaba içindesin; sonunda kuşkusuz O'na kavuşacaksın da.
﴾7-8﴿ Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir;
﴾9﴿ Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir.
﴾10﴿ Kime de kitabı arkasından verilirse,
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İnşikak Suresi 6-10 Ayetler Tefsiri
➡ Ey insan! Sen rabbine doğru büyük bir çaba içindesin; sonunda kuşkusuz O'na kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir; Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse...
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