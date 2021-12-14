İnsanların sahip olduğu en önemli nimet; sağlık ve boş zaman

◾ Hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'de, insanlara ihsan edilen pek çok nimetten bahsedilir. Ancak Yüce Allah bir yandan kullarından bunları farkedip şükretmelerini isterken bir yandan da dünya telaşına kapılmamaları için uyarır. Peygamber Efendimiz Müslümanların kıymetini bilemediği nimetlerden özellikle ikisine dikkat çeker: Sağlık ve boş zaman.

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"İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu iki nimetin kıymetini bilme noktasında aldanmışlar, hataya düşmüşlerdir. Bunlar, sağlık ve zaman nimetidir. " (Bûhârî, Rikak, 1; İbn Mâce, Zühd 15)

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◾ Bu iki nimet, hem dünya hem ahiret hayatımızı imar edebilmemiz için oldukça ehemmiyetlidir. Nitekim yüce Allah'a iman edebilmemiz için öncelikle akıl sağlığımızın yerinde olması gerekir.

◾ Dinin emir ve yasaklarının yerine getirilmesi için fiziksel ve ruhsal sıhhat gerektirir.

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