İnfitar Suresi tefsiri ve meali
Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim gündemimizin ilk sırasında yer alır. Bu mukaddes zaman içinde Müslümanlar mukabeleye katılır, hatimlerine öncelik verirler. Bu noktada Hak Teala'nın mesajının hakiki anlamda anlaşılabilmesi için tefsir okumaları yapmak elzemdir. Mekki surelerden İnfitar Suresi; kıyamet, sorumluluklar ve yalan gibi hususları merkeze alır. İşte İnfitar Suresi tefsiri ve meali...
Giriş Tarihi: 17.03.2024
10:55
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
11:17
İNFİTAR SURESİ 1-5 AYETLER MEALİ
﴾1﴿ Gökyüzü yarıldığında;
﴾2﴿ Yıldızlar dağılıp saçıldığında;
﴾3﴿ Denizler taştığında;
﴾4﴿ Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde;
﴾5﴿ Her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır.
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İNFİTAR SURESİ 1-5 AYETLER TEFSİRİ
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Kıyamet günü hakkında Tekvîr sûresinde anlatılanları pekiştirmek üzere burada o gün vuku bulacak bazı olaylardan söz edilerek insanlar uyarılmaktadır. Uzay boşluğundaki yıldızların düzenli hareketini sağlayan çekim kanununun kıyamet gününde yok olmasının bir sonucu olarak evrenin düzeninin bozulacağı, göklerin çatlayıp yarılacağı ve kozmik düzenin bozulacağı bildirilmiştir (bk. Furkan 25/25; Hâkka 69/16; Rahmân 55/37; Nebe' 78/19-20; Tekvîr 81/1-6).
🔹 Denizlerin birbirine
katılmasını, dünyanın şiddetle sarsılması, dağların parçalanıp yok olması, denge ve düzenin bozulması gibi olaylar sonunda dünyayı denizlerin kaplaması şeklinde anlamak mümkündür.
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İNFİTAR SURESİ 6-8 AYETLER TEFSİRİ
🔹 Devamındaki âyetlerden anlaşıldığına göre buradaki
"ey insan" hitabıyla özellikle belli bir kişiye veya bütün insanlara değil, sûrenin asıl konusu olan kıyamet, âhiret ve uhrevî yargılanma ve hesap vermeyi inkâr edenlere, bunu imkânsız görenlere hitap edilmektedir.
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