İmtihan ile ilgili ayetler

Allah Teala, insanı zahiri ve batıni teçhizatla donattıktan sonra, ona, hidayet ve dalalet, hayır ve şer yollarını beyan etmek için Peygamberleri vasıtasıyla kitaplar göndererek imtihanın mevcudiyetini ve sınırlarını gösterdi. İmtihan, Allah'ın insanları denemek için verdiği maddî ve mânevî sıkıntıdır. Bu sebeple dünya hayatı da kullar için bir imtihan yeridir. Peki, Kur'an-ı Kerim'de yer alan imtihan ile ilgili ayetler nelerdir? İşte, Cenab-ı Allah'ın kullarının manen yükselmesi için imtihana tabi tuttuğunu gösteren ayetler…