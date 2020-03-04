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İmtihan ile ilgili ayetler

Allah Teala, insanı zahiri ve batıni teçhizatla donattıktan sonra, ona, hidayet ve dalalet, hayır ve şer yollarını beyan etmek için Peygamberleri vasıtasıyla kitaplar göndererek imtihanın mevcudiyetini ve sınırlarını gösterdi. İmtihan, Allah'ın insanları denemek için verdiği maddî ve mânevî sıkıntıdır. Bu sebeple dünya hayatı da kullar için bir imtihan yeridir. Peki, Kur'an-ı Kerim'de yer alan imtihan ile ilgili ayetler nelerdir? İşte, Cenab-ı Allah'ın kullarının manen yükselmesi için imtihana tabi tuttuğunu gösteren ayetler…

Giriş Tarihi: 04.03.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 10:18
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"Andolsun ki sizleri biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve meyvelerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele! "(2/Bakara 155)

Mealli Hatim okumak için tıklayınız

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"Ey iman edenler! Andolsun ki Allah, ellerinizin ve mızraklarınızın ulaştığı av hayvanlarını (ihramlıya haram kılarak), gözlerin kendisini görmediği yerde, kimin Allah'tan korktuğunu açığa çıkarmak için sizleri imtihan edecektir. Kim de bundan sonra haddi aşarsa onun için can yakıcı bir azap vardır. "(5/Mâide 94)

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"(Hatırlayın!) Hani sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı". (7/A'râf 141)

Kibir ve gurur hakkında ayet ve hadisler

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"Onları öldüren siz değildiniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman sen atmıyordun fakat Allah'tı (asıl) atan. Müminlere (zafer nimetini tattırmak ve onları) onunla güzel bir imtihana tabi tutmak için (böyle yaptı). Şüphesiz ki Allah, (işiten ve dualara icabet eden) Semi', (her şeyi bilen) Alîm'dir." (8/Enfâl 17)

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"Şüphesiz ki bu (yaşananlarda, ders çıkarılması gereken) ayetler vardır. Ve kuşkusuz bizler, mutlaka imtihan ederiz." (23/Mü'minûn 30)

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