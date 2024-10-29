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İmam Gazali'nin kitabı Cevahiru'l Kur'an

Kur'an-ı Kerim hikmet dolu bir kitaptır. Bu hikmetleri izah etmek ve anlamak için İslam alimleri yüzyıllar boyunca çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaların zirvesi Tefsir ilmidir. Tefsir ilmi, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklamayı ve yorumlamayı ifade eder. Hüccetü'l islam İmam Gazali kaleme aldığı Cevahiru'l Kur'an eseri Kur'an- Kerim'in cevherlerine, özüne odaklanır. Sizler için İmam Gazali'nin kitabı Cevahiru'l Kur'an eserinden çok önemli alıntıları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 29.10.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:19
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Ey uğraş olarak Kur'ân ile meşgul olan, ancak bu hususta gevşek davranıp Kur'ân'ın sadece zâhirî mânâlarını ve lafızlarını hızlıca kapan kişi! Sen nereye kadar okyanusun sahilinde gözün kapalı dolaşarak Kur'ân'ın harikulâde ahvâlinden gâfil olacaksın?

İmam Gazali

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Kur'ân'ın sırları, tertemiz özü ve yüce hedefleri, kulları Cebbar-ı Â'la'ya, dünya ve âhiretin, yerlerin, göklerin ve ikisinin arasındakilerin, yeraltındaki her şeyin Rabbine bir çağrıdır.

İmam Gazali

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Dünya Allah'a yürüyenlerin menzillerinden bir menzildir. Beden ise binektir. Kim yol için hazırlık yapmaktan ve bineğe binmekten gâfil olursa, o zaman yolculuğu tamamlayamaz.

İmam Gazali

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Allah, bu âlemin özüdür. Buradan aşağı âlemleri bilim ve hikmetle ve adaletle yönetir. Ancak Allah hiçbir şeye istinat etmez. Arş ve diğer bütün âlemler, Ona dayanır. Bütün nesneler kendisinin belirtisi olan, sınırsız, sonsuz Allah'ın yarattığıdır.

İmam Gazali

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Şunu bil ki; işaret ettiğimiz hakikatlerin sırları, cevherleri ve sadefleri vardır. Bu sadefe ulaşanların bazıları başka bir sadefe daha rastlar. Bazıları bu sadefi çatlatır ve incileri görür. Kur'ân cevherlerinin sadefleri de böyledir

İmam Gazali

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