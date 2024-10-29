Kur'an-ı Kerim hikmet dolu bir kitaptır. Bu hikmetleri izah etmek ve anlamak için İslam alimleri yüzyıllar boyunca çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaların zirvesi Tefsir ilmidir. Tefsir ilmi, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklamayı ve yorumlamayı ifade eder. Hüccetü'l islam İmam Gazali kaleme aldığı Cevahiru'l Kur'an eseri Kur'an- Kerim'in cevherlerine, özüne odaklanır. Sizler için İmam Gazali'nin kitabı Cevahiru'l Kur'an eserinden çok önemli alıntıları bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 29.10.2024
10:13
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024
10:19