İmam Gazali'nin Kalplerin Keşfi kitabından alıntılar

Huccetü'l İslam olarak tanınan İmam Gazali'nin kitapları asırlar boyunca Müslümanlar tarafından okundu, evlerin en nadide köşelerini süsledi. Gazali'nin ölüm, tevbe, sevgi, korku, havf, reca, zühd, namaz, emr-i bil' maruf, emanet, tazim, ibadet başta olmak üzere pek çok meseleyi merkeze aldığı eseri Mukaşefetü'l Kulüb, asırlar boyunca müminler için bir başucu kitabı oldu. Sizler için Kalplerin Keşfi olarak dilimize tercüme edilen Mukafeşetü'l Kulüb'ten alıntılar derledik.