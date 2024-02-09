Arama

Menu

İmam Gazali'nin Kalplerin Keşfi kitabından alıntılar

Huccetü'l İslam olarak tanınan İmam Gazali'nin kitapları asırlar boyunca Müslümanlar tarafından okundu, evlerin en nadide köşelerini süsledi. Gazali'nin ölüm, tevbe, sevgi, korku, havf, reca, zühd, namaz, emr-i bil' maruf, emanet, tazim, ibadet başta olmak üzere pek çok meseleyi merkeze aldığı eseri Mukaşefetü'l Kulüb, asırlar boyunca müminler için bir başucu kitabı oldu. Sizler için Kalplerin Keşfi olarak dilimize tercüme edilen Mukafeşetü'l Kulüb'ten alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 09.02.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 09:39
  • 1
  • 30

Kıskançlık, kalb hastalıklarının başlıcalarından biridir.

İmam Gazali

  • 2
  • 30

Allah katında en sevimli ses, tevbekâr bir günahkârın; "Ya Rabbi!" diyen sesidir.

İmam Gazali

  • 3
  • 30

Oburluk, anlayış ve bilgi azlığına yol açar mide şişkinliği, zekâ keşkenliğini giderir.

İmam Gazali

  • 4
  • 30

Sabır cennetin kılavuzudur.

İmam Gazali

  • 5
  • 30

Vücudun sıhhati az yemekte, ruhun sıhhati az günah işlemekte, dinin selameti de canlıların en hayırlısı Peygamber Efendimize salavat getirmektedir.

İmam Gazali

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN