İmam Gazali'nin Ey Oğul eserinden altı çizili hikmetler
Yayınlanma Tarihi:
Kasım 07, 2024 11:12
Güncelleme Tarihi: Ocak 13, 2025 09:33
Vefatının üzerinden yaklaşık dokuz asır geçmesine rağmen İmam Gazali'nin eserleri bugün hala değerini korumakta ve sonraki nesiller tarafından büyük bir ihtimam ile okunmaktadır. Hüccetü'l islam sıfatı ile anılan İmam Gazali'nin Ey Oğul eseri, bir öğrencisi ile mektuplaşması olarak biliniyor. İslam aleminin unutulmaz alimi Gazali'nin "Ey Oğul" eserinden sizlere altı çizili satırlar derledik.
1/15
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Ey Oğul!
Nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.
İmam Gazali
2/15
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Ey Oğul!
İlim tahsili için nice geceleri ihya ettin, kendine uykuyu haram kıldın! Eğer gayen dünya malına nail olmak ve emsaline tefahür etmek idiyse yazık sana, yazıklar olsun sana!
İmam Gazali
3/15
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Ey Oğul!
Amel bakımından müflis olma, hal ilminden geri kalma.