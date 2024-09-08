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İmam Gazali'nin dilinden Ölüm ve Ötesi

Zararlı akımlara karşı verdiği fedakar mücadelesi ile tanınan Nizamiye Medreselerinin meşhur hocası Hüccetü'l İslam (İslam'ın Delili) İmam Gazali ders vermek ve ilim öğrenmek gibi önemli faaliyetlerinin yanında eser telif etmeye de ciddi emek sarf etmişti. Pek çok hususa dair kitap yazan Gazali, Müslümanlar tarafından kendisine ölüm ve ötesine dair sorulan sorular karşısında Ölüm ve Ötesi isminde bir kitap da hazırlamıştı. İşte İmam Gazali'nin kaleminden Ölüm ve Ötesi...

Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 09:06
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Ölüm büyük bir iştir ve ulu bir tehlikedir. Lâkin insanlar bundan gâfildirler.

İmam Gazali

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Bir kimse çok yaşayacağını, ömrünün uzun süreceğini ölümün kendisine tez erişemeyeceğini düşünürse, o kişi ölümü hatırlamaz olur ve onun din işlerini yerine getirdiği görülemez.

İmam Gazali

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Ey sâlih kişi! Sen bil ki, Âdemoğlu uzun ömrün sevgisini kalbinde yaşatır. Bu iki sebepten ötürüdür. Bunların birisi cahillik, diğeri de dünya sevgisidir.

İmam Gazali

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Âdemoğluna can çekmenin acısından başka şiddet ve elem olmasaydı bile, eğer akıllı bir kişi ise, onun korkusundan, dünya lezzetinden hiç bir lezzet duymamış olması gerekirdi.

İmam Gazali

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Bu âlemde olan kişilere ölmüşlerin halini bilmenin yolu yoktur.

İmam Gazali

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