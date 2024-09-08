İmam Gazali'nin dilinden Ölüm ve Ötesi

Zararlı akımlara karşı verdiği fedakar mücadelesi ile tanınan Nizamiye Medreselerinin meşhur hocası Hüccetü'l İslam (İslam'ın Delili) İmam Gazali ders vermek ve ilim öğrenmek gibi önemli faaliyetlerinin yanında eser telif etmeye de ciddi emek sarf etmişti. Pek çok hususa dair kitap yazan Gazali, Müslümanlar tarafından kendisine ölüm ve ötesine dair sorulan sorular karşısında Ölüm ve Ötesi isminde bir kitap da hazırlamıştı. İşte İmam Gazali'nin kaleminden Ölüm ve Ötesi...