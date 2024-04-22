İmam Gazali'nin dilinden İnançta Hassas Ölçüler

"İslam'ın Delili" sıfatıyla tanınan büyük isim İmam Gazali, İslami ilimlerin pek çok noktasında kendisini yetiştirmiş fakih bir alimdi. Gazali'nin meşhur eserlerinden olan ve inanç sahasında asırlardır okunan "İlcamu'l avam an ilmi'l kelam" başlıklı eseri, müteşabih ayet ve hadis-i şerifler karşısında selef-i halisinin tuttuğu dosdoğru yolu delilleriyle izah ediyor. Sizler için İmam Gazali'nin çağlar aşan eserinden önemli cümlelerin altını çizdik...