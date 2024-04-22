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İmam Gazali'nin dilinden İnançta Hassas Ölçüler

"İslam'ın Delili" sıfatıyla tanınan büyük isim İmam Gazali, İslami ilimlerin pek çok noktasında kendisini yetiştirmiş fakih bir alimdi. Gazali'nin meşhur eserlerinden olan ve inanç sahasında asırlardır okunan "İlcamu'l avam an ilmi'l kelam" başlıklı eseri, müteşabih ayet ve hadis-i şerifler karşısında selef-i halisinin tuttuğu dosdoğru yolu delilleriyle izah ediyor. Sizler için İmam Gazali'nin çağlar aşan eserinden önemli cümlelerin altını çizdik...

Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 17:28
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"Küçüklükte ilim öğrenmek, taşa nakış işlemek gibidir."

İmam Gazali

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"Gücünün yetmeyeceği konulara dalmaktan ve soru sormaktan sükût etmelidir."

İmam Gazali

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"İlmi, ehli olmayana anlatmak zulüm olduğu gibi, ehline anlatmamak da zulümdür."

İmam Gazali

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"İnsan, Allah'ın kendisine izin verdiğinden başkasını bilemez."

İmam Gazali

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"Avam, âcizliklerini itiraf etmeyip de ne yapsınlar…"

İmam Gazali

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