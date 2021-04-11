İlk iftar saat kaçta? İstanbul’da iftar saati 2021… İftar ne zaman 2021…
On bir ayın sultanı olan Ramazan, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala Müslümanlar iftarın ne zaman olacağına dair araştırmalara başladı. Peki, iftar ne zaman? İstanbul'da iftar saat kaçta? İlk iftar kaçta? İstanbul için imsakiye 2021… İşte, iftar saatleri diyanet…
Giriş Tarihi: 11.04.2021
09:28
📌İftar
anlamında bir terimdir. Sözlükte "orucu açmak, oruçluya orucu açtırmak, başlanmış bulunan orucu bozmak veya hiç oruç tutmamak" anlamlarına gelir. oruç açmak
Türkçede iftar yalnızca "oruç açma" anlamında kullanılır. İftar, İslam'ın beş esaslarından biri olan oruç ibadetinin büyük bir parçasıdır.
Orucun 22 faydası
📌İmsak konusunda her ne kadar fıkıhçılar arasında görüş ayrılığı olsa da
Bakara Suresi'nin 187 ayetinde Yüce Allah iftar zamanını şöyle buyurmuştur: iftar vakti konusunda bu ayrılıklara pek rastlanmaz.
"Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helâl kılındı. Onlar sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescidlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır; sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah âyetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar."
Bakara Suresi'ni dinlemek için tıklayınız
İFTAR VAKTİ İLE İLGİLİ HADİSLER
📌Peygamber Efendimiz, güneşin batmasıyla iftar vaktinin gireceğini bildirmiştir.
(Müslim, "Ṣıyâm", 51, 54; Ebû Dâvûd, "Savm", 19).
📌Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Oruç tutan kimsenin iki mutluluğu vardır; iftar vakti ve kıyamet günü."
Fıkıh alimleri de Kur'an-ı Kerim ve hadislerden yola çıkarak oruçlunun güneşin battığından iyice emin olduktan sonra açması gerektiği üzerinde titizlikle durarlar.
Orucun önemi nedir?
İFTAR İLE İLGİLİ HADİSLER
📌"Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez."
(Tirmizî, Savm 82)
Yine başka bir hadîs-i şerîfte buyrulur:
📌"Kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse,
ve kendi mükâfatından hiçbir şey eksilmeden bir oruç tutma sevâbına daha nâil olmasına vesîle olur." Bunu işiten sahâbîler: bu onun günahlarının bağışlanmasına, Cehennem azâbından kurtulmasına
"–Ey Allâh'ın Elçisi! Hepimiz bir oruçluyu doyuracak kadar yiyeceğe sahip değiliz." dediler. Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bunun üzerine:
"–Kim bir oruçluyu bir hurma ile veya içecek su ile veya tadımlık bir süt ile iftar ettirirse, Allah ona bu sevâbı verir." buyurdu.
(Ali el-Müttakî, VIII, 477/23714)
📌"Oruç sabrın yarısıdır."
(İbn Mace, Sıyam,44)
2021'de idrak edeceğimiz kandiller
📌Ramazan ayının gelmesiyle Müslümanlar arasında heyecan artıyor. En merak edilen konulardan biri ise iftar ne zaman olduğu...
2021 yılı dini günler listesi belli oldu. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler listesine göre Ramazan Başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı gününe denk geliyor. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. İlk iftar ise İstanbul'da 19:48'de açılacak.
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