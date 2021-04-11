İlk iftar saat kaçta? İstanbul’da iftar saati 2021… İftar ne zaman 2021…

📌İmsak konusunda her ne kadar fıkıhçılar arasında görüş ayrılığı olsa da iftar vakti konusunda bu ayrılıklara pek rastlanmaz. Bakara Suresi'nin 187 ayetinde Yüce Allah iftar zamanını şöyle buyurmuştur:

"Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helâl kılındı. Onlar sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescidlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır; sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah âyetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar."

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