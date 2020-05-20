İlk Cuma namazını kıldıran sahabi Es‘ad bin Zürare kimdir?

Burada yapılan görüşmeler sırasında Allah Resulü tarafından İslam'ı kabul etmeye ve kendisini düşmanlarına karşı savunmaya çağrıldılar. Es'ad bin Zürare liderliğindeki Hazrecliler Peygamberimizin tebliğini kabul edip onunla birlikte hareket etmeye söz verdiler.

İslam ile şereflenen bu topluluk Evs ile aralarında bir asırdan fazla süren ve önü alınamayan yıkıcı savaşların Hz. Peygamber vesilesiyle ortadan kalkacağını düşündü.

Ashab-ı Suffe mensubu sahabeler