İlim yolculuğunda mutlaka okunması gereken kitaplar

Hadis, Hz. Peygamber'in sözlerini, fiillerini ve tasviplerini ifade eden terim ve hadisleri tespit, nakil ve anlamaya yönelik ilimdir. Kur'ân-ı Kerîm'de temas edilmekle beraber hakkında fazla bilgi verilmeyen ahiret hayatıyla ilgili hususlar, kabir hayatı, yeniden dirilme, mahşer, hesap, mîzan, cennet ve cehennemdeki hayat gibi konular da hadisler sayesinde öğrenilir. Ahlâkî faziletler, mânevî ve ruhî gelişimi sağlayacak kurallar, düzenli bir aile hayatı için gerekli olan davranış biçimleri, insanlar arasında içtimaî ve ticarî münasebetleri düzenleyen hükümler, yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkiler vb. konularda da hadislerde geniş bilgi bulunur. Dolayısıyla bir Müslüman mutlaka hadis okuma görevini yerine getirmelidir.

Hadis kaynaklarından biri olan Riyâzü's-Sâlihîn, asırlardır Müslümanların ilgisine mazhar olan İslam klasiklerinden biridir. İçerdiği âyet ve hadislerle vazgeçilmez kaynaklar arasında yer alan bu eser, müellifi İmam Nevevî tarafından kişiyi âhirete hazırlamak, iyi ve güzel olana yönlendirip kötü ve çirkin olan davranışlardan uzak tutmak, kendisine iç ve dış dünyasını güzelleştiren edep ve ahlâk ilkelerini kazandırmak, nefsi terbiye edip ahlâkı güzelleştirmek, kalpleri arındırmak ve bedenin her bir uzvunu günahtan korumak gayesiyle derlenmiştir. Ebû Dâvûd et-Tayâlisî ile Ubeydullah b. Musa el-Absî'nin müsned türü eser yazan ilk hadisçiler oldukları bilinir. Ardından Ahmed b. Hanbel, İshâk b. İbrâhim el-Hanzalî (İbn Râheveyh), Ebû Hayseme Züheyr b. Harb ve Ebû Saîd Ubeydullah b. Ömer el-Kavârîrî gibi musannifler gelmiştir. Sadece sahîh hadisleri bir araya getirmeyi hedef alan bu musanniflerin ilki Buhârî, ikincisi de Müslim'dir. Onlar râvi isimlerine göre değil, bâb/konu başlıklarına göre eserlerini tertip etmişler ve hadisleri kitaplarına yerleştirmişlerdir.

Üçüncü asırda öne çıkan en mühim eserler ise "es-Sahîhayn: İki Sahîh" olarak bilinen Buhârî ve Müslim'in el-Câmiu's-sahîh adlı eserleri "Sünen-i erba'a: Dört Sünen" olarak bilinen Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce ve Nesâî'nin es-Sünen isimli çalışmalarıdır. Bunlar, "Kütüb-i sitte" denilen altı ana hadis kaynağını meydana getirmiştir.

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