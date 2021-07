İlim yolculuğunda mutlaka okunması gereken kitaplar

Türk İslam edebiyatının ilk eserlerinden biri olan Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eseri mesnevi tarzında yazılmış büyük bir edebi eserdir. Dili Türkçedir ve on birinci yüzyılda Karahanlılar devletinde konuşulan Uygur dilidir. Bir ayağı Türk dünyasına, diğer ayağı da İslami naslara dayanan, sahasında özgün bir eser olan Kutadgu Bilig'in hemen her beyiti, birer vecize olarak ele alınarak, güzellik, doğruluk, iyilik üstüne afiş ve tabela olarak asılabilecek, asıldığı mekânın görünümünü ve okuyan zihinleri süsleyebilecek cümlelerden ibarettir.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.