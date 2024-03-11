İftar duası nasıl yapılır: İftar duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali
İftar duası nasıl yapılır: İftar duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali
Müslümanlar, on bir ayın sultanına, Ramazan ayına kavuştu. Ramazan ayında özellikle iftar vaktinde her oruçlunun iftarını açtığında, dua ettiği vakit duası kabul olur. Peki, iftar duası nasıl yapılır? Akşam ezanı okununca oruçlar açılmadan evvel yapılan iftar duasının anlamı nedir? İftar duasının Arapça ve Türkçe okunuşu nasıldır? İşte, İftar duası nasıl yapılır: İftar duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali...
Giriş Tarihi: 11.03.2024
09:51
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
09:52