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İftar duası nasıl yapılır: İftar duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali

Müslümanlar, on bir ayın sultanına, Ramazan ayına kavuştu. Ramazan ayında özellikle iftar vaktinde her oruçlunun iftarını açtığında, dua ettiği vakit duası kabul olur. Peki, iftar duası nasıl yapılır? Akşam ezanı okununca oruçlar açılmadan evvel yapılan iftar duasının anlamı nedir? İftar duasının Arapça ve Türkçe okunuşu nasıldır? İşte, İftar duası nasıl yapılır: İftar duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali...

Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:52
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İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?
İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

🔶 İftar duasının ne olduğu, yazılışı, okunuşu ve anlamı Müslümanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Ramazan ayına günler kala her yeri heyecan sardı. Kalabalık iftar sofraları, Ramazan ayının manevi havasını bekliyor.

🔶 Huzur dolu olan on bir ayın sultanı gelirken peki, oruç açılmadan önce hangi dua yapılmalı? İftar duasının anlamı nedir? İftar duasının Arapça ve Türkçe okunu nasıldır? İşte detaylar...

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İFTAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
İFTAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

🔶 Biliyoruz ki; oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Tüm Müslümanlar iftar açılmadan önce Allah'a zikrini, şükrünü ve yakarışını ifade eder.

🔶 İftar duası meali, Arapça yazılışı ve okunuşu:

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

"Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkıke eftertu"

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum)

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İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

İftar duasının Türkçe okunuşu

🔶 İftar duası Türkçe okunuşu şu şekildedir: "Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla."

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ORUCUN MAHİYETİ ve ÖNEMİ NEDİR?
ORUCUN MAHİYETİ ve ÖNEMİ NEDİR?

Orucun mahiyeti ve önemi

🔶Oruç, Farsça dilindeki "rûze" sözcüğünün Türkçeleşmiş şeklidir. Orucun Arapça'sı ise "savm ve sıyâm"dır. Savm kelimesi Arapça dilinde kullanım şekli "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek" anlamındadır. Fıkıh terimi olarak ise, "imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak, yeme içmeden uzak durmak" tır.

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2024 RAMAZANIN İLK İFTARI NE ZAMAN?
2024 RAMAZANIN İLK İFTARI NE ZAMAN?

🔶 2024'ün yani bu yılın ilk sahuruna, 10 Mart Pazar gününü, 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece uyanılacak ve oruç tutmaya niyet edilecektir.

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