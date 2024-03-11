İftar duası nasıl yapılır: İftar duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali

🔶 İftar duasının ne olduğu, yazılışı, okunuşu ve anlamı Müslümanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Ramazan ayına günler kala her yeri heyecan sardı. Kalabalık iftar sofraları, Ramazan ayının manevi havasını bekliyor.

🔶 Huzur dolu olan on bir ayın sultanı gelirken peki, oruç açılmadan önce hangi dua yapılmalı? İftar duasının anlamı nedir? İftar duasının Arapça ve Türkçe okunu nasıldır? İşte detaylar...

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