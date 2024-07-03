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İbn Miskeveyh'in Mutluluk ve Felsefe kitabından cümleler

Büyük İslam alimleri pek çok ilim dalı ile yakinen ilgilenerek bu alanlarda otorite kabul edilmişlerdir. Ahlak denilince akla ilk gelen İslam büyüklerinden İbn Miskeveyh tarih, tıp, felsefe ve edebiyat ile hemhal olan bir İslam düşünürüydü. İslam ahlak düşüncesinin aşılmaz eseri "Tehzibu'l Ahlak"ı kaleme alan İbn Miskeveyh bu alana dair en önemli müelliflerden biridir. İbn Miskeveyh'in dilimize Mutluluk ve Felsefe olarak tercüme edilen "Tertibu's Saadat ve Menazilu'l Ulum" kitabından bazı cümlelerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 14:46
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"Zenginin mutluluğu vermede ve malı vermek İçin ayırmasında ortaya çıkar."

İbn Miskeveyh

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"Arzusunu kontrol altına almaya gücü yetmeyen kimse, kanun önünde hür olsa bile tabiatı gereği köledir."

İbn Miskeveyh

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"Gerçekte bulunmadığı halde hikmet bulunduğunu vehmeder, bu safsatadır."

İbn Miskeveyh

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"Nefsteki mutluluk ilim ve marifetlerdir, sonu hikmettir ki, bu da en yüce mutluluktur."

İbn Miskeveyh

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"Fakirin mutluluğu da gerektiği şekilde, gerektiği durumda, gereken kişinin nezdinde sabır ve tahammül göstermesinde ortaya çıkar."

İbn Miskeveyh

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