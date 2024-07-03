İbn Miskeveyh'in Mutluluk ve Felsefe kitabından cümleler

Büyük İslam alimleri pek çok ilim dalı ile yakinen ilgilenerek bu alanlarda otorite kabul edilmişlerdir. Ahlak denilince akla ilk gelen İslam büyüklerinden İbn Miskeveyh tarih, tıp, felsefe ve edebiyat ile hemhal olan bir İslam düşünürüydü. İslam ahlak düşüncesinin aşılmaz eseri "Tehzibu'l Ahlak"ı kaleme alan İbn Miskeveyh bu alana dair en önemli müelliflerden biridir. İbn Miskeveyh'in dilimize Mutluluk ve Felsefe olarak tercüme edilen "Tertibu's Saadat ve Menazilu'l Ulum" kitabından bazı cümlelerin altını çizdik.