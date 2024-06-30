İbn Arabi'nin kaleminden Arzuların Tercümanı

Kaleme aldığı kitapları, dile getirdiği görüşleri ile İslam kültür, düşünce ve medeniyeti derinden etkileyen Muhyiddin İbn Arabi, eserleri ile ümmeti etkilemişti. İbn Arabi'nin pek bilinmeyen bir yönü ise şairliği idi. Özellikle "Arzuların Tercümanı" eseriyle şairliğini ispatlayan İbn Arabi eser için tam altmış bir şiir kaleme almıştı. İbn Arabi 1201 yılında Mekke'de yazmaya başladığı Arzuların Tercümanı'nı tam 14 yıl sonra yine Mekke'de tamamlamıştı. İşte büyük alim Muhyiddin İbn Arabi'nin kaleminden Arzuların Tercümanı...