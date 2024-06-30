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İbn Arabi'nin kaleminden Arzuların Tercümanı

Kaleme aldığı kitapları, dile getirdiği görüşleri ile İslam kültür, düşünce ve medeniyeti derinden etkileyen Muhyiddin İbn Arabi, eserleri ile ümmeti etkilemişti. İbn Arabi'nin pek bilinmeyen bir yönü ise şairliği idi. Özellikle "Arzuların Tercümanı" eseriyle şairliğini ispatlayan İbn Arabi eser için tam altmış bir şiir kaleme almıştı. İbn Arabi 1201 yılında Mekke'de yazmaya başladığı Arzuların Tercümanı'nı tam 14 yıl sonra yine Mekke'de tamamlamıştı. İşte büyük alim Muhyiddin İbn Arabi'nin kaleminden Arzuların Tercümanı...

Giriş Tarihi: 30.06.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 16:25
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"Bütün suretleri kabul edecek bir hâle geldi kalbim benim…"

Muhyiddin İbn Arabi

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"Ey yıldızları gözetleyen! Gel nedîmim ol, dostum ol benim. Ey şimşeklerin uyanık bıraktığı! Gel semirim ol, gece yoldaşım ol benim…"

Muhyiddin İbn Arabi

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"Ah gönlümde nice acılar var, ah gönlümde nice acılar var…"

Muhyiddin İbn Arabi

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"Ey geceleri uyuyan gâfil! Ne güzel karşılıyorsun uykuyu böyle. Ölüm gelmeden daha sermişsin sen postu kabirlere…"

Muhyiddin İbn Arabi

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"Cayır cayır yanıyor ciğerim yakıcı bir ateş düştü gönlüme. Ruhuma yerleşti bir dolunay gecenin karanlığında…"

Muhyiddin İbn Arabi

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