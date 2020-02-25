İbadet etmenin önemi ilgili ayetler ve hadisler

Kainatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah'a iman; ibadet esaslarının birincisi ve temelidir. Allah'a iman, Allah'ın var ve bir olduğuna, bütün üstünlük sıfatlarıyla nitelenmiş ve noksan sıfatlardan uzak ve yüce bulunduğuna inanmaktır. Bir başka deyişle Allah hakkında vacip, caiz ve imkansız sıfatları bilip öylece kabul etmektir. Peki, ibadet etmenin önemi ilgili ayetler ve hadisler nelerdir?