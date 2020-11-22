Hz. İbrahim'in ateşe atılma kıssası
Hz. İbrahim, Kur'an-ı Kerim'de kendisinden çokça bahsedilen peygamberlerden biridir. Kendisinden altmış dokuz kere zikredilmektedir. Hz. İbrahim'in hayatında ibret alınması gereken birçok kıssa bulunur. Bunlardan biri de ateşe atılmasıdır. Hak dini anlatırken, metrelerce yükseklikte, gökyüzündeki uçan kuşları bile yakan ateşe atılmış, yüce Allah'ın yardımı ve inayeti ile bundan kurtulmuştur. Peki, Hz. İbrahim ateşe atılırken nasıl dua etti?
Giriş Tarihi: 22.11.2020
18:21
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
18:37
Kur'an-ı Kerim'de kendisinden çokça bahsedilen peygamberlerden biri de
Hz. İbrahim' dir. Onun ismi elli iki âyette altmış dokuz kere zikredilir. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden Allah'ın dostu olarak anılır.
📌 Diğer peygamberler gibi o da birçok musibete maruz kaldı. Kavmini hak dine çağırınca ateşe atıldı, fakat yüce Allah'ın izni ve emri ile ateş onun için serin oldu.
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Doğacağı yıl, bir rivayete göre kahinlerin doğacak İbrahim adlı bir çocuğun halkın dinini değiştireceğini, Nemrud'un saltanatına son vereceğini söylemesi bir rivayete göre de kralın bunu rüyasında görmesi üzerine ülkedeki tüm hamile kadınlar bir araya toplatıldı. Doğacak bütün erkek çocukların öldürülmesi emredildi.
📌 Bunun üzerine Hz. İbrahim'in babası Azer, hamile eşini Kûfe ile Basra arasındaki Ur şehrine götürüp bir mağaraya sakladı. Hz. İbrahim bu mağarada doğdu.
📌 Hz. İbrahim, Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere
hiçbir zaman putlara tapmadı ve tapanları da bundan vazgeçirmeye çalıştı.
📌 Hz. Nuh'a verilenler kendisine de tavsiye edildi ve ona on sahîfe indirildi. Peygamber olarak görevlendirildiğinde ilk olarak babasına tebliğ etse de babası onu kovmakla tehdit etti. Kavmine hak dini anlattı fakat iman eden olmadı.
Hz. İbrahim'in ilk gençlik yıllarında çevresindeki insanlar, yıldızların kutsallığına inanır yaptıkları putlara tapardı. Aynı zamanda ülkelerinin kralı olan Nemrud'u da kendilerine ilah edindiler.
📌Hz. İbrahim, kavminin cahilliğinden uzak dursa da, onlara doğruyu anlatarak uyarmak istiyordu. Bundan dolayı halkın bayram kabul ettiği bir gün, onların şehirden uzaklaşmasını fırsat bilerek puthaneye gitti ve
bütün putları kırdı. Sonrada elindeki baltayı en büyük olanın boynuna astı.
📌Bayram eğlencesi bitip de halk puthaneye gidince ilahlarını yerde gördüler ve öfkelenip bağrıştılar. İçlerinden biri,
"İbrahim yapmış olabilir. O putlara inanmıyordu" dedi.
📌Halk, Hz. İbrahim'i bulduğunda onlara boynuna balta asılı putu göstererek, "
Belki o kırmıştır. Balta onun boynundaydı. İsterseniz ona sorun!" dedi. "Putların konuşmadığını sen de biliyorsun" dediler.
📌 Hz. İbrahim onların bu sözler üzerine "
Ben, size gönderilmiş İbrahim Peygamberim! Kendilerini bile koruyamayan putlar, ilah olamaz. Bizi yaratan Allah'ı bırakıp, bu taş parçalarına mı inanıyorsunuz? Allah birdir, O'na inanın!" diyerek hakkı anlattı.