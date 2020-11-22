Hz. İbrahim'in ateşe atılma kıssası

📌 Doğacağı yıl, bir rivayete göre kahinlerin doğacak İbrahim adlı bir çocuğun halkın dinini değiştireceğini, Nemrud'un saltanatına son vereceğini söylemesi bir rivayete göre de kralın bunu rüyasında görmesi üzerine ülkedeki tüm hamile kadınlar bir araya toplatıldı. Doğacak bütün erkek çocukların öldürülmesi emredildi.

📌 Bunun üzerine Hz. İbrahim'in babası Azer, hamile eşini Kûfe ile Basra arasındaki Ur şehrine götürüp bir mağaraya sakladı. Hz. İbrahim bu mağarada doğdu.