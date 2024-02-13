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Hasan el-Benna'nın dilinden İslam'ı Nasıl Anlamalıyız?

Fikirleriyle Orta Doğu'yu etkileyen, duruşuyla İslami hassasiyet taşıyan tüm kalpleri hüzünlendiren Hasan el-Benna; Müslümanları etkileyen önemli bir isim, velut bir kalemdi. Yıllarca dergilerde yazılar yayınlayarak dini bir şuur oluşturmayı hedefleyen el-Benna, eserleri ile müminlere İslam'ın sönmez ışığını tanıtmayı görev edinmişti. Hasan el-Benna'nın İslam'ı Nasıl Anlamalıyız kitabından cümlelerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:09
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Eskiden Kur'ân namazların süsüydü, şimdi ise törenlerin süsü oldu.

Hasan el-Benna

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Eğer biz bu yolu tutarsak Allah'ın yardımı hemen arkamızda olur, sıkıntı anlarında bizi destekler ve tehlikeli durumlarda bizi kurtarır.

Hasan el-Benna

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Kur'ân bir tarafta, insanlar başka bir tarafta kaldılar. Her iki tarafın arası doğu ve batının arası kadar uzaklaştı.

Hasan el-Benna

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Namazın İslam'daki yeri başın cesetteki yeri gibidir. Namaz bu dinin direği, esası, rüknü, şiarı, ebedi varlığının görünümü ve sürekli sembolüdür.

Hasan el-Benna

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İslam akidesi tüm Müslümanları birleştiren bir din, bir milliyet ve bir inanç sistemidir.

Hasan el-Benna

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