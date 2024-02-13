Hasan el-Benna'nın dilinden İslam'ı Nasıl Anlamalıyız?
Hasan el-Benna'nın dilinden İslam'ı Nasıl Anlamalıyız?
Fikirleriyle Orta Doğu'yu etkileyen, duruşuyla İslami hassasiyet taşıyan tüm kalpleri hüzünlendiren Hasan el-Benna; Müslümanları etkileyen önemli bir isim, velut bir kalemdi. Yıllarca dergilerde yazılar yayınlayarak dini bir şuur oluşturmayı hedefleyen el-Benna, eserleri ile müminlere İslam'ın sönmez ışığını tanıtmayı görev edinmişti. Hasan el-Benna'nın İslam'ı Nasıl Anlamalıyız kitabından cümlelerin altını çizdik.
Giriş Tarihi: 13.02.2024
09:57
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
11:09