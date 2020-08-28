Hadisli cuma mesajları! Resimli Cuma mesajları 2020

Hayırlı cumalar! Mübarek cuma günlerinde sevdiklerinize hadisli cuma mesajları gönderebilmeniz için her hafta olduğu gibi bu hafta da hadisli cuma mesajlarını sizler için listeledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan mübarek cuma gününü kutlamak için hazırladığımız hadisli, dualı cuma mesajlarını indirip SMS olarak gönderebilirsiniz, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz. En güzel, anlamlı, resimli hadsili kısa Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.