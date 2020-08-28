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Hadisli cuma mesajları! Resimli Cuma mesajları 2020

Hayırlı cumalar! Mübarek cuma günlerinde sevdiklerinize hadisli cuma mesajları gönderebilmeniz için her hafta olduğu gibi bu hafta da hadisli cuma mesajlarını sizler için listeledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan mübarek cuma gününü kutlamak için hazırladığımız hadisli, dualı cuma mesajlarını indirip SMS olarak gönderebilirsiniz, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz. En güzel, anlamlı, resimli hadsili kısa Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.08.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 12:40
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Hadisli cuma mesajları! Resimli Cuma mesajları 2020

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur.

(Buhârî, Tevhîd, 35)

Hayırlı cumalar.

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Hadisli cuma mesajları! Resimli Cuma mesajları 2020

"Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem." diyen Sevgili'nin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

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Hadisli cuma mesajları! Resimli Cuma mesajları 2020

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

(Cum'a, 62/9)

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Hadisli cuma mesajları! Resimli Cuma mesajları 2020

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.

Amin! Hayırlı cumalar.

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Hadisli cuma mesajları! Resimli Cuma mesajları 2020

Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin; çünkü o, apaçık düşmanınızdır.

(Bakara suresi, 208. ayet)

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