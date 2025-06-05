Haccın sünnetleri

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a) Kudüm Tavafı

▪ Kudüm, "geliş ve varış" anlamındadır. Buna göre kudüm tavafı, Mekke'ye geliş tavafı demektir. İfrad veya kırân haccı yapan Âfâkıler için sünnet olup Arafat vakfesine kadarki süre içinde eda edilir.

▪ Mekke'ye varınca geciktirilmeden yapılması müstehaptır. Haccın sa'yi bu tavaftan sonra yapılacaksa tavafta "ıztıbâ'" ve "remel" yapılır.