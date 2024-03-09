Fitre vermenin şartları nelerdir? Kimler fitre vermeli?
Fitre, Ramazan ayı ibadetlerindendir. Fıtır sadakası bir nevi şükür göstergesidir. Pek hayırlı bir ibadet olan fitre miktarı, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu açıklamasına göre belirleniyor. Peki, fitre vermenin şartları nelerdir? Kimler fitre vermeli? 2024 fitre miktarı nedir?
Giriş Tarihi: 13.03.2024
16:00
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
16:44
FİTRE VERMENİN ŞARTLARI NELER?
FİTRE VERMEK
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Fitre vermenin yükümlülüğü vardır ancak bu yükümlülük belirli şartlar dahilindedir. Nasıl namaz kılmak için mükellefiyet çağına erişmesi gerekmektedir.
🔸 Abdullah İbn Ömer'den şöyle dediği nakledilmiştir:
"Hz. Peygamber (SAV) fitrenin, insanlar Bayram Namazı'na çıkmadan önce verilmesini emretmiştir."
(Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, IV, 183.)
FİTRE KELİME KÖKENİ NEDİR?
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Fitre, kökenli bir kelimedir ve Arapça fıtra sözcüğünden türemiştir. Fitre; manasına gelir. "Ramazan ayı sonunda, şer'an zengin sayılan bütün Müslümanların bayramdan sonraya bırakmamak şartı ile fakirlere vermeleri vâcip olan sadaka"
🔸 Ebû Said el-Hudrî (RA)'den rivayet edilen bir hadiste fitre verilebilecek maddeler ve miktarları şöyle belirlenir:
" Biz Peygamber devrinde fitreyi, yiyecek maddelerinden 1 ölçek olarak verirdik. O zaman bizim yiyeceğimiz arpa, kuru üzüm, hurma ve keş (yağı alınmış peynir) idi."
(Buhârî, Zekât, 74; A. İbn Hanbel, III, 73, 98.)
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MÜKELLEFİYET ÇAĞINDA OLMAK
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Fıtır sadakası vermek için mükellefiyet çağı tamamlanmış ise bir sonraki aşamalar Ramazan ayının sonuna yetişmesi ve belli miktarda mülke sahip olması şarttır.
🔸 Temel ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı
(80.18 gr. altın veya bu değerde) artıcı olsun veya olmasın bir mala sahip bulunan her Müslüman'ın yerine getirmesi gereken bir ibadet kabul edilir.
FITIR SADAKASININ DURUMU
🔸 Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür.
Buna karşılık olarak kişinin (Kâsânî, Bedâî', II, 70) ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.
(Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72)
🔸 Fakat
vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur. Yani bir zorunluluğu bulunmamak ile birlikte asla yapılmaz diye bir kaide bulunmaz.
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