Fitre vermenin şartları nelerdir? Kimler fitre vermeli?

FITIR SADAKASININ DURUMU

🔸 Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. (Kâsânî, Bedâî', II, 70) Buna karşılık olarak kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

(Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72)

🔸 Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur. Yani bir zorunluluğu bulunmamak ile birlikte asla yapılmaz diye bir kaide bulunmaz.

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