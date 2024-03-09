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Fitre vermenin şartları nelerdir? Kimler fitre vermeli?

Fitre, Ramazan ayı ibadetlerindendir. Fıtır sadakası bir nevi şükür göstergesidir. Pek hayırlı bir ibadet olan fitre miktarı, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu açıklamasına göre belirleniyor. Peki, fitre vermenin şartları nelerdir? Kimler fitre vermeli? 2024 fitre miktarı nedir?

Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:44
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KİMLER FİTRE VERMELİ?
KİMLER FİTRE VERMELİ?

FİTRE VACİPTİR

🔸 Fitre, Ramazan ayı ile bütünleşen orucu tutup bayrama ulaşmanın bir sonucudur. Fıtır sadakası Müslümanlara vaciptir yani yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur.

🔸 Fitre, Ramazan ayının sonuna yetişen inanmış insanların, ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken vacip sadakalardır.

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FİTRE VERMENİN ŞARTLARI NELER?
FİTRE VERMENİN ŞARTLARI NELER?

FİTRE VERMEK

🔸 Fitre vermenin yükümlülüğü vardır ancak bu yükümlülük belirli şartlar dahilindedir. Nasıl namaz kılmak için mükellefiyet çağına erişmesi gerekmektedir.

🔸 Abdullah İbn Ömer'den şöyle dediği nakledilmiştir: "Hz. Peygamber (SAV) fitrenin, insanlar Bayram Namazı'na çıkmadan önce verilmesini emretmiştir."

(Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, IV, 183.)

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KİMLER FİTRE VEREBİLİR?
KİMLER FİTRE VEREBİLİR?

FİTRE KELİME KÖKENİ NEDİR?

🔸 Fitre, Arapça kökenli bir kelimedir ve fıtra sözcüğünden türemiştir. Fitre; "Ramazan ayı sonunda, şer'an zengin sayılan bütün Müslümanların bayramdan sonraya bırakmamak şartı ile fakirlere vermeleri vâcip olan sadaka" manasına gelir.

🔸 Ebû Said el-Hudrî (RA)'den rivayet edilen bir hadiste fitre verilebilecek maddeler ve miktarları şöyle belirlenir: " Biz Peygamber devrinde fitreyi, yiyecek maddelerinden 1 ölçek olarak verirdik. O zaman bizim yiyeceğimiz arpa, kuru üzüm, hurma ve keş (yağı alınmış peynir) idi."

(Buhârî, Zekât, 74; A. İbn Hanbel, III, 73, 98.)

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FİTRE KİMLERE VERİLİR?
FİTRE KİMLERE VERİLİR?

MÜKELLEFİYET ÇAĞINDA OLMAK

🔸 Fıtır sadakası vermek için mükellefiyet çağı tamamlanmış ise bir sonraki aşamalar Ramazan ayının sonuna yetişmesi ve belli miktarda mülke sahip olması şarttır.

🔸 Temel ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) artıcı olsun veya olmasın bir mala sahip bulunan her Müslüman'ın yerine getirmesi gereken bir ibadet kabul edilir.

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FİTRE NEDİR?
FİTRE NEDİR?

FITIR SADAKASININ DURUMU

🔸 Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. (Kâsânî, Bedâî', II, 70) Buna karşılık olarak kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

(Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72)

🔸 Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur. Yani bir zorunluluğu bulunmamak ile birlikte asla yapılmaz diye bir kaide bulunmaz.

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