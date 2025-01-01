Filistin'in sesini dünyaya duyurduk!
2025'in ilk gününde Gazze için yürüyüş yapıldı. 400 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla düzenlenen etkinlik sabah namazında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camilerinde toplanan binlerce vatandaşımızın Galata Köprüsü'ne yürümesiyle başladı. Fikriyat ekibi olarak alandaydık ve elimizden geldiğince Gazze'deki kardeşlerimizin sesini dünyaya duyurmaya çalıştık.
🔸 Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde sabah namazından itibaren yürüyüş düzenlendi. Milli İrade Platformu tarafından, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Galata Köprüsü'nde büyük bir eylem gerçekleştirildi.
🔸 "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla büyük bir yürüyüş gerçekleştirilmiş oldu.
🔸 Eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camilerinin önlerinde toplanan katılımcılar, kortejlerle Galata Köprüsü'ne büyük manevi bir güç ile yürüdü.
🔸 Bu sırada köprüye çıkan yollar trafiğe kapatılmış oldu. Bundan ötürü katılımcılar belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana getirildi.
🔸 Teknedeki vatandaşların eyleme meşaleler yakarak destek vermesi oldukça etkileyici görüntülere sahne oldu. 1 Ocak 2025 tarihinde halkımız; Türk ve Filistin bayrakları sallayarak tepkilerini de gösterdi.
🔸 Galata Köprüsü'nün ortasında Türkçe ve İngilizce "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları yer aldı.Tabii böylesine kalabalık olan bu ortamda oldukça sıkı güvenlik önlemleri bulunmakta.
🔸 Bir kısım katılımcılar, "Bağlansa elim ayağım bağlanmaz ki yüreğim" ve "Bir güneş doğuyor" yazılı dövizler taşıdı. Halkımız; sloganlar atıp tekbirler getirdi. Herkes büyük bir coşku ile ellerindeki bayrağı sallayarak eşlik etti.
🔸 Yürüyüşe katılanlardan br bölümü, meydana "Özgür Filistin" grafitileri çizdi. Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda insan Eminönü'nden korteje katılım sağladı. Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda, köprüye gelenler dolayısıyla yoğunluk meydana geldi.
🔸 Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanlığından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanları katılım sağladı.
🔸 Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Hulusi Aka ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da programa katılımlarını gerçekleştirdi.