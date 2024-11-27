Fiili dua nedir? Fiili dua örnekleri

◾ Uzun yıllar hastalık çeken Eyyûb (a.s.), hastalığının iyileşmesi ve sıkıntısının giderilmesi için Allah'a şöyle dua eder:

"(Ey Peygamberim!) Eyyûb'u da hatırla. Hani o Rabbine, 'Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen merhametlilerin en merhametlisisin' diye yalvarmıştı."

(Enbiya, 21/83; bk. Sâd, 38/41)

◾ Yüce Allah, Eyyûb Peygamberin duası üzerine hastalığının iyileşmesi için buyurdu:

"Ayağını (yere) vur, işte yıkanacak ve içilecek serin (bir su)"

(Sâd, 38/42)