Fetih Suresi oku... Fetih Suresi meali ve okunuşu

Fetih Suresinin değeri ve özelliği hakkında Hz. Peygamber şu açıklamayı yapmıştır: "Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure gönderildi"; Peygamberimiz bunu söyledikten sonra Fetih suresini okumuşlardır (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).

Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

"Her kim namazda veya namazın dışında Fetih suresini okursa, anki Mekke'nin fethinde Peygamber (sav) ile beraber bulunmuş gibidir.

Resullullah (sav) buyurdu ki:

"Her kim Ramazan'ın birinci gecesi Fetih Suresini Allah rızası için okursa, Allahu Teâla o kimseyi bütün sene himayesine alır (korur)"