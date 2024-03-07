Ezan okunduktan sonra sahur yapılır mı? Ezan ile beraber yemek yenir mi?

Müminlerin kutlu vakti Ramazan-ı Şerif'in başlamasına çok az bir zaman kaldı. Hanemizi nurlandıran, Müslümanlar için bir bağışlanma vesilesi olan Ramazan-ı Şerif denilince akıllara güzel kavramlarınanında pek çok soru da geliyor. Bunlardan en bilinenlerden biri: Ezan okunduktan sonra sahur yapılır mı? Ezan ile beraber yemek yenir mi? Sizin için araştırdık.