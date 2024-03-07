Ezan okunduktan sonra sahur yapılır mı? Ezan ile beraber yemek yenir mi?
Müminlerin kutlu vakti Ramazan-ı Şerif'in başlamasına çok az bir zaman kaldı. Hanemizi nurlandıran, Müslümanlar için bir bağışlanma vesilesi olan Ramazan-ı Şerif denilince akıllara güzel kavramlarınanında pek çok soru da geliyor. Bunlardan en bilinenlerden biri: Ezan okunduktan sonra sahur yapılır mı? Ezan ile beraber yemek yenir mi? Sizin için araştırdık.
Giriş Tarihi: 07.03.2024
19:54
Ezan okunduktan sonra sahur yapılır mı?
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2024 Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü idrak edilmeye başlanacak. 10 Mart Pazar gecesi bu Ramazan ayının ilk teravih namazı eda edilecek.
🔹 Pazartesi ile beraber
rahmet, bereket ve mağfiret dalga dalga tüm dünyaya yayılacak. Ramazan ayıyla ilgili akıllarda pek çok soru var. Bunlardan birisi de: Ezan okunduktan sonra sahur yapılır mı?
Ezan ile beraber yemek yenir mi?
🔹 Bu sorunun cevabını en iyi şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu verdi. Buna göre ezanın okunduğu an imsak vakti girer. İmsak orucun başlangıcıdır. Bundan dolayı yenilip içilme kesilmelidir. Ezan okunurken su dahi içilse oruç bozulmuş olur.
🔹 Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'ân-ı Kerîm'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187).
Kaynak: DİB Din İşleri Yüksek Kurulu
🔹 Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Kaynak: DİB Din İşleri Yüksek Kurulu
🔹 Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır. Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Kaynak: DİB Din İşleri Yüksek Kurulu