Eyyam-ı Biyd orucu nedir? Receb ayının 13., 14., 15. günü oruç tutmanın faziletleri

Oruç nedir?

◾ İslam'ın 5 şartından biri olan oruç tutmak, Allah'ın emridir. Arapça savm olarak ifade edilen oruç; sözlükte "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak" anlamına gelir.

◾ Her Müslümanın sorumlu olduğu oruç ibadeti hicretin 2. yılında Kameri aylardan biri olan Şaban ayında farz kılınmıştır.

İslam'ın 5 şartı nedir?

Müslümanların yerine getirmesi 5 sorumluktur. Bunlar: Kelime-i Şehadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekat vermek, Hacca gitmek'tir.

Kameri ay ne demektir?

Hicri takvim de denen Kameri takvim, ayın dünyanın etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır.

Kameri aylar nelerdir?

Kameri aylar: Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır.