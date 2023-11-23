Eyyam-ı Biyd orucu nedir? Receb ayının 13., 14., 15. günü oruç tutmanın faziletleri
Aydınlık günler anlamına gelen Eyyâm-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Rivayet edilen bir hadise göre Peygamber Efendimiz (sav), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın tüm sene oruçlu geçirmek gibi olduğunu söylemiştir. Peki, eyyam-ı biyd orucu nedir? Eyyam-ı biyd orucunun önemi nedir? Eyyam-ı biyd günleri ne demektir? Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) oruçlarının faziletleri nelerdir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.11.2023
13:02
Oruç nedir?
◾ İslam'ın 5 şartından biri olan oruç tutmak, Allah'ın emridir. Arapça savm olarak ifade edilen oruç; sözlükte "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak" anlamına gelir.
◾ Her Müslümanın sorumlu olduğu oruç ibadeti hicretin 2. yılında Kameri aylardan biri olan Şaban ayında farz kılınmıştır.
İslam'ın 5 şartı nedir?
Müslümanların yerine getirmesi 5 sorumluktur. Bunlar: Kelime-i Şehadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekat vermek, Hacca gitmek'tir.
Kameri ay ne demektir?
Hicri takvim de denen Kameri takvim, ayın dünyanın etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır.
Kameri aylar nelerdir?
Kameri aylar: Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır.
Orucun dinimizdeki hükmü
◾ İslam'da oruç, Müslümanlara Bakara Suresinin 183. ayetiyle farz kılınmıştır.
◾ Oruç, üç aylar biri olan Ramazan ayında tutulması farzdır. Diğer aylarda ise oruç tutulması nafile ibadet yerine geçer. Nitekim Hz. Peygamber (SAV), Receb ayı girdiğinde
diye dua etmiştir "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü'l-îmân, 5/348-349 [3534]).
◾ Ramazan ayında Müslümanların oruç tutması farzdır. Diyanet'e göre:
Peygamber Efendimiz (SAV), Receb ve Şaban'da diğer aylara oranla daha fazla
nâfile oruç tutar, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]).
Nafile oruç nedir?
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"Nafile oruç", farz ve vacip oruçların dışında kalan oruç çeşididir. Müslümanların Allah'a daha çok yaklaşmak için tuttuğu nafile oruç, " f(Tehânevî, Keşşâf, II, 1325). ıkıhta nâfile ve nefl kelimeleri, geniş anlamıyla dinen farz ve vâcip niteliğinde olmaksızın mükelleften yapılması istenen malî ve bedenî ibadetleri, dar anlamıyla farz, vâcip ve sünnet ibadetler dışında kişinin daha fazla sevap kazanmak için kendi isteğiyle yaptığı malî ve bedenî ibadetleri ifade eder"
Nafile oruç tutmanın dinimizdeki hükmü nedir?
◾ Kur'n-ı Kerim'de birçok âyette, Allah'a ibadet edenler övülmüş
(, Cenab-ı Hakk'ın Müslümanların iyi işlerde birbiriyle yarışmasını söylemiş et-Tevbe 9/112; ez-Zümer 39/9) (el-Mâide 5/48) aynı zamanda Müslümanların iyilikte yardımlaşması vurgulanmış tavsiye ve teşvik edilmiş, kişilerin gönüllü olarak ibadet etmesinin hayır ve sevap olduğu belirtilmiştir (el-Mâide 5/2) Bazı tefsirciler, "Allah adaleti ve ihsanı emreder" meâlindeki âyette geçen (el-Bakara 2/158, 184; et-Tevbe 9/79). adaleti farzlar, ihsanı nâfileler olarak yorumlamışlardır. (en-Nahl 16/90) (Şevkânî, III, 187-188).
◾ Nâfile oruç, kişiye farz veya vacip olmadığı takdirde isteğe bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruca denir. Nâfile de olsa başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nâfile ibadetlerde olduğu gibi bozulan nâfile orucun da kaza edilmesi Hanefîlere göre vaciptir
(Merğinânî, el-Hidâye, 1/125).
◾ Nafile oruç çeşitlerinden biri de
eyyâm-ı biyddir.