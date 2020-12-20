Erzurum'un asırlık Kur'an geleneği "1001 hatim"

İslam ile yoğrulmuş Anadolu topraklarında birçok hayırlı gelenek bulunur. Bunlardan biri de Erzurum'daki "1001 hatim"dir. 500 yıldır devam eden bu hatim geleneği, 1500'lü yıllarda Pir Ali Baba öncülüğünde doğal afetlerden korunmak maksadıyla başlatıldı. Son hatim, şehrin etrafını at sırtında dolaşan iki hafız tarafından okunur ve böylece sayı bin bire tamamlanırdı. Gelin, Erzurum'un asırlık "1001 hatim" geleneğine daha yakından bakalım.