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  • En güzel resimli cuma mesajları ve sözleri! Resimli, dualı, ayetli cuma mesajları 2021...

En güzel resimli cuma mesajları ve sözleri! Resimli, dualı, ayetli cuma mesajları 2021...

Hayırlı Cumalar! Müslümanların bayramı olan bu günde, yapılan ibadetler daha büyük faziletlere sahiptir. Müslümanlar Cuma günleri birbirlerine güzel temennilerde bulunmak ve tebrik etmek için Cuma mesajları atarlar. Gönderdikleri resimli Cuma mesajları ile hayır dualarına sevdiklerini de ortak etmek isterler. İşte, SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri! Resimli, dualı, ayetli cuma mesajları 2021…

Giriş Tarihi: 01.01.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 10:31
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Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin.

Hayırlı Cumalar.

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Bunlar, Allah'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114)

Hayırlı Cumalar.

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Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin!

Hayırlı Cumalar

Seçkin hafızlardan sure ve mealleri dinlemek için tıklayın.

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Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert.

Hayırlı Cumalar.

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Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin.

Hayırlı Cumalar.

Cuma namazı nasıl kılınır?

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