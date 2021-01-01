En güzel resimli cuma mesajları ve sözleri! Resimli, dualı, ayetli cuma mesajları 2021...

Hayırlı Cumalar! Müslümanların bayramı olan bu günde, yapılan ibadetler daha büyük faziletlere sahiptir. Müslümanlar Cuma günleri birbirlerine güzel temennilerde bulunmak ve tebrik etmek için Cuma mesajları atarlar. Gönderdikleri resimli Cuma mesajları ile hayır dualarına sevdiklerini de ortak etmek isterler. İşte, SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri! Resimli, dualı, ayetli cuma mesajları 2021…