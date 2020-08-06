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En güzel resimli Cuma mesajları! En anlamlı cuma mesajları

Hayırlı cumalar... Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan mübarek cuma günlerinde sevdiklerinize en güzel cuma mesajlarını kısa ve öz olarak gönderebilmeniz için birbirinden güzel dualı cuma mesajlarını sizler için derledik. En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları ve dualarını haberimizde bulabilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 22:38
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En güzel resimli Cuma mesajları!
En güzel resimli Cuma mesajları!

📌Hayırlı cumalar... Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde sevdiklerinize en güzel cuma mesajlarını kısa ve öz olarak gönderebilmeniz için birbirinden güzel dualı cuma mesajlarını sizler için derledik. En güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları ve dualarını haberimizde bulabilirsiniz.SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları...

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9)

Hayırlı cumalar.

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En anlamlı cuma mesajları 2020
En anlamlı cuma mesajları 2020

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma.

Amin, hayırlı cumalar dilerim.

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En güzel resimli Cuma mesajları!
En güzel resimli Cuma mesajları!

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35)

Hayırlı cumalar.

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En anlamlı cuma mesajları
En anlamlı cuma mesajları

Allah`ım, habibin Muhammed Mustafa`ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et.

Amin, cumamız mübarek olsun.

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En güzel resimli Cuma mesajları!
En güzel resimli Cuma mesajları!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri.

Hayırlı cumalar dilerim.

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