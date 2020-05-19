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En güzel Kadir gecesi mesajları 2022... Kısa Kadir gecesi mesajları

Bin aydan daha hayırlı kabul edilen, İslam aleminin heyecanla beklediği Kadir Gecesi, 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Tüm Ramazan ayı boyunca oruçlarını tutan vatandaşlar, bu mübarek Kadir Gecesi'nde ibadetlerini yerine getirecek ve Allah'a dua edecekler.İslam alemi Kadir Gecesi'ni ibadetlerle geçirirken bir yandan 'Kadir Gecesi mesajları ve sözleri' aratılmaya başlanacak ve eşe, dosta, akrabaya iyi dileklerde bulunmak için en yeni ve resimli Kadir Gecesi mesajları atılacak. Peki en güzel ve yeni Kadir gecesi mesajları nelerdir? 2022 en güzel resimli Kadir gecesi mesajları nelerdir? İşte 2022 en güzel Kadir gecesi mesajları...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 17:14
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Esenlik ve güvenliğin kâinata yayıldığı, rahmet ve lütufların bolca sunulduğu Kadir Geceniz mübarek olsun.

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O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... Ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesi'nde Allah dualarınızı kabul etsin.

Kadir Suresi dinle! Kadir Suresi meali ve okunuşu...

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Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kadir Geceniz mübarek olsun..

Kadir gecesinin önemi nedir? Kadir gecesi nasıl anlaşılır? Kadir gecesi alametleri

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Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

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Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi'nde okunacak dualar nelerdir? Kadir gecesinde okunacak dua...

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