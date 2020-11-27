En güzel Cuma mesajları! 2020 resimli, yeni Cuma mesajları…

Cuma mesajları, Müslümanların mübarek sayılan Cuma gününde birbirlerine güzel temennilerde bulundukları mesajlardır. Allah Teâla Cuma gününün önemini ayet ve hadislerde müminlere müjdelemiş, bu günün faziletlerini bildirmiştir. Bu nedenle Müslümanlar birbirlerine "hayırlı cumalar" mesajı atarak sevdiklerine iyi niyetlerini dile getirirler. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz; resimli, yeni, en güzel Cuma mesajları!

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.