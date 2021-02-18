En çok merak edilen dini sorular

Ticaret, hem ayetlerde hem de hadis-i şeriflerde özellikle yer verilen bir husustur ve konuyla ilgili pek çok ahlaki ilke yer alır. Özellikle karşılıklı ticaret halinde olan insanların birbirini aldatmaması, alım satımda özellikle satılan malın kusuru varsa bunun özellikle vurgulanması ve bir mal için söz verilmişse anlaşmayı bozacak şekilde bir başkasının müdahil olmaması, bir alışveriş sırasında çok fazla yemin etmekten kaçınılması gerektiği gibi hususlar ticari ahlakın en önemli ilkeleri arasındadır.

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur "Bir malı satmak istediğin zaman, versen de vermesen de yüksek fiyat değil satmak istediğin fiyatı söyle." (İbn Mâce, Ticâret, 29)