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  • En anlamlı Cuma mesajları 2020! En güzel, yeni resimli Hayırlı cumalar mesajı...

En anlamlı Cuma mesajları 2020! En güzel, yeni resimli Hayırlı cumalar mesajı...

Hayırlı cumalar! En yeni, anlamlı, resimli Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Cuma günleri, Müslümanların bayramıdır. Bundan dolayı da inanlar, perşembe günü akşamdan bu güne hazırlanırlar. Cuma gününde Müslümanlar birbirlerine mesaj göndererek iyi dilekte bulunuyor. 11 Eylül 2020 Cuma gününde resimli mesajları ve sözleri dua dolu dileklerinizi siz de iletebilirsiniz. SMS ve Whatsapp üzerinden gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları seçenekleri...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 17:22
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Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle.

Hayırlı Cumalar.

Cuma günü okunacak dualar ve sureler...

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Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın… Derdine derman, gönlüne iman dolsun!

Hayırlı Cumalar.

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Ey büyük Allah'ım, kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma!

Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

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Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.

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Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.

(Tirmizî, Deavât,73)

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