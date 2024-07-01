Ebubekir er-Razi'nin Felsefe Risaleleri

Hem hekim hem de filozof olarak İslam medeniyetine önemli, katkılar sunan Ebubekir er Razi, medeniyetimizin altın çağında yaşamıştı. İlim tahsili boyunca çalışkan ve üretken tavırları ile dikkat çeken Razi, geometri dışındaki diğer ilim dallarında eserler kaleme aldı. Hayatının son dönemlerinde görme yetisini kaybeden Ebubekir er Razi sonraki nesillere zengin bir miras bırakmıştı. Sizler için Ebubekir er Razi'nin kaleme aldığı Felsefe Risaleleri'nden önemli cümlelerin altını çizdik.
Giriş Tarihi: 01.07.2024
09:10
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
09:45