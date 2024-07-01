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Ebubekir er-Razi'nin Felsefe Risaleleri

Hem hekim hem de filozof olarak İslam medeniyetine önemli, katkılar sunan Ebubekir er Razi, medeniyetimizin altın çağında yaşamıştı. İlim tahsili boyunca çalışkan ve üretken tavırları ile dikkat çeken Razi, geometri dışındaki diğer ilim dallarında eserler kaleme aldı. Hayatının son dönemlerinde görme yetisini kaybeden Ebubekir er Razi sonraki nesillere zengin bir miras bırakmıştı. Sizler için Ebubekir er Razi'nin kaleme aldığı Felsefe Risaleleri'nden önemli cümlelerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 09:45
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"Şânı yüce Yaratıcı'nın bize aklı vermesi ve onu sevdirmesinin sebebi, dünya ve âhirette yararlı olan şeyleri bizim elde etmemizi sağlamak içindir."

Ebubekir er Razi

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"Haz konusunda deneyimi olmayan kimse, hazzın öncesinde bir elem olmaksızın meydana geldiğini ve elemden tamamen arınmış, saf, bağımsız bir olgu olduğunu zanneder. Gerçekte durum böyle değildir. Aksine haz, ancak normalden uzaklaşma oranında ortaya çıkan bir duygudur."

Ebubekir er Razi

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"Nefsin isteklerine boyun eğen, hazzın peşinden gidip ona kul-köle olanlar, mutlu olacaklarını sanırken üzüntüye düşerler, haz elde edeceklerini beklerken elemle karşılaşırlar."

Ebubekir er Razi

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"Doğrusu hasetlik cimrilikten daha kötüdür. Çünkü cimri olan, kendisinin sahip olduğu şeyin bir başkasının eline geçmesini istemez. Hasetçi ise kendi sahip olsun veya olmasın, bir başkasının yararına olan hiçbir şeyi istemez. O halde hasetlik ruh hastalıklarından bir hastalık olup zararı çok büyüktür."

Ebubekir er Razi

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"Çok fazla servete sahip olanların, servetleri ölçüsünde haz ve huzur içinde yaşadıklarını sanmamalıdır. Çünkü uzun süre zevk ve refah içinde yaşayanlar artık zevk alamaz hale gelirler. Onlar açısından bu durum, hayatı devam ettirmek için zorunlu, doğal ve sıradan bir hale gelir."

Ebubekir er Razi

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